Gestion des déchets : L'exécutif de Corse répond au collectif anti-mafia

L'exécutif a eu l'occasion de répondre aux craintes exprimées et aux alertes sonnées vingt-quatre heures auparavant par le collectif "Massimu Susini". Exemple dans le dossier du traitement et de la gestion des déchets. Coûts des outils à construire exorbitants, risque de laisser les sociétés privés dominer un service public... Les griefs étaient nombreux, et donc l'exécutif a tenu à répondre. Guy Armanet, président de l'Office de l'environnement de la Corse, veut rassurer. Dans le rapport que présentera la majorité cette fin de semaine aux élus de l'assemblée de Corse, les conditions sont réunies.

Guy Armanet, président de l'Office de l'environnement de la Corse Copier

Par ailleurs, dans la même conférence de presse, la conseillère exécutive et présidente de l'Office des transports Flora Mattei a annoncé des avancées sur le dossier de la desserte maritime, sans pour autant avoir concrétisé l'avènement de la compagnie maritime régionale, promise depuis 2015 par ses différents prédécesseurs.

Sujets à écouter en intégralité dans nos éditions radio.