Gestion des masques : le Député breton Paul Molac recadré par le Ministre de la Santé

Ambiance tendue, ce lundi, à l'Assemblée nationale, lors du débat sur la gestion des masques entre 2017 et 2020. Le Député breton Paul Molac a interpellé le Ministre de la santé sur l'approvisionnement de la France. Il évoque une gestion des masques "particulièrement chaotique", rappelle le non-renouvellement des stocks de masques du pays et dénonce les manques observés dans les Ehpad et les écoles : "ça me laisse pantois, je mesure évidemment trop bien ce gâchis".

Au passage, il évoque la fermeture de l'usine de masques de Plaintel (Côtes-d'Armor) qui "était capable, selon lui, de fournir les masques dont nous aurions besoin", plutôt que de passer commande en Chine.

Lors de la séance, présidé par un autre breton, Marc Le Fur, que Paul Molac remercie d'ailleurs de quelques mots de breton, le Morbihannais poursuit : il précise que l'objectif n'est pas de faire des reproches au gouvernement mais de voir comment on peut améliorer les choses.

"La région Bretagne a fait des commandes semble-il avant l'Etat"

"Moi, ajoute Paul Molac, j'ai pu constater que les collectivités locales prenaient les choses en main. La région Bretagne, par exemple, a fait des commandes de masques mi mars, semble-t-il avant l'Etat. Et les a largement distribué à l'ARS, aux établissement publics, aux écoles etc."

"La puissance publique régionale se substitue à la puissance publique nationale qui failli. C'est intéressant", assène l'élu breton. "Pour le coup ça je peux vous le dire, je suis conseiller régional"

Il épingle ainsi la "gestion centralisée" et poursuit "l'efficacité, c'est le partage du pouvoir entre le centre, et les régions, chefs de file des collectivités locales. Les collectivités locales ont pris leur rôle."

"On n'est pas sur Twitter Monsieur Molac, on est ici dans l'hémicycle !"

Une prise de parole qui a visiblement agacé le Ministre de la Santé : "Moi j'ai prêté serment en commission d’enquête, répond Olivier Véran, ça veut dire que ce que je dirai sera engageant sur le plan pénal. Donc je me garderai bien de produire des contre-vérités et de les asséner comme des vérités. On n'est pas sur Twitter Monsieur Molac, on est ici dans l'hémicycle !"

"Quand vous affirmez, sans coup férir que la première commande bretonne de masques a lieu le 6 mars, donc avant l'Etat, est ce que vous pouvez l'attester? Si vous êtes sous serment en commission d’enquête, est ce que vous allez affirmer que la première commande de masques bretonne a eu lieu le 6 mars donc avant l'Etat?", poursuit le Ministre.

"Vous assénez des contre-vérités"

"Vous savez, monsieur Molac, le décret de réquisition je l'ai signé le 4 mars, conclu Olivier Véran. Croyez moi, avant de signer un décret de réquisition, des masques on en avait commandé. Soyons attentifs à ce que nous disons tous collectivement. "Vous êtes des parlementaires, ce n'est pas des questions que vous posez, vous assénez des contre-vérités. Et ça, à mon sens, c'est plus grave".