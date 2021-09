Coronavirus : l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui"

Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé qui avait démissionné mi-février 2020 au début de la crise sanitaire, a été mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui" à l'issue de son audition par des magistrats de la Cour de justice de la République (CJR), qui enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19, a appris l'AFP, ce vendredi 10 septembre. L'ancienne ministre est placée sous le statut de témoin assisté pour "abstention volontaire de combattre un sinistre", a appris franceinfo.

La CJR est la seule juridiction à être habilitée à juger les agissements des membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. La convocation d'Agnès Buzyn avait lieu dans le cadre de l'enquête menée depuis juillet 2020 sur la manière dont le gouvernement a géré cette épidémie.

"Aujourd'hui c'est une excellente opportunité pour moi de m'expliquer et de rétablir la vérité des faits", avait déclaré l'ancienne ministre en arrivant au siège de la CJR. "Je ne laisserai pas salir l'action du gouvernement, mon action en tant que ministre, alors que nous avons fait tant pour préparer notre pays à une crise sanitaire mondiale qui, je le rappelle, dure encore", avait-elle ajouté.

La ministre de la Santé avait démissionné pour briguer la mairie de Paris

Mi-février 2020, alors que l'épidémie gagnait de plus en plus de terrain en France et dans le monde, Agnès Buzyn avait quitté le gouvernement pour briguer, en vain, la mairie de Paris. Elle avait été remplacée par Olivier Véran, toujours en fonction. Mais quelques jours après sa défaite électorale, l'ex-ministre avait créé un tollé en qualifiant les élections municipales de "mascarade" et en déclarant qu'elle "savai(t) que la vague du tsunami était devant nous" au moment de son départ du ministère. Pourtant, en janvier, elle avait déclaré publiquement : "les risques de propagation du coronavirus dans la population sont très faibles", reconnaissant que cette analyse pouvait "évoluer".

Devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire, Agnès Buzyn avait indiqué fin juin 2020 avoir alerté l'Elysée et Matignon dès janvier de la même année sur le "danger" potentiel du coronavirus. L'enquête avait été ouverte en juillet 2020 après que la commission des requêtes de la CJR, composée de hauts magistrats, avait estimé que neuf plaintes visant l'exécutif étaient recevables. Depuis, d'autres plaintes ont été jugées recevables et jointes à l'enquête.

La commission d'instruction de la CJR avait été saisie de la seule infraction "d'abstention de combattre un sinistre" mais, d'après Le Monde, Agnès Buzyn était également convoquée vendredi pour une possible mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui". Mercredi, le procureur général près la Cour de cassation François Molins, qui représente l'accusation à la CJR, a déclaré que "14.500 plaintes" sur la gestion de la pandémie étaient arrivées à la CJR. Des juges d'instruction parisiens mènent en parallèle une enquête portant cette fois sur la gestion de cette crise par l'administration.

16 plaintes jugées recevables par la CJR

Ce développement majeur pourrait être suivi par d'autres convocations visant des membres actuels ou passés de l'exécutif, parmi lesquels Olivier Véran ou Edouard Philippe, et avoir d'importantes conséquences politiques pour la majorité alors qu'Emmanuel Macron pourrait briguer sa réélection au printemps 2022.

Parmi les milliers de plaintes déposées pour contester la gestion de la crise sanitaire, 16 ont été jugées recevables par la Cour de justice de la République et certaines visent directement Agnès Buzyn, rapporte France Inter.

En tout, plus de 18.390 plaintes ont été déposées auprès du parquet de Paris depuis le début de la crise sanitaire, a appris franceinfo auprès du parquet ce jeudi, confirmant une information du Parisien. Parmi ces plaintes, 18.200 relèvent de modèles type obtenus par les requérants sur Internet.

Ces plaintes s'attaquent essentiellement aux effets secondaires des vaccins, pour environ 9.600 d'entre elles. 6.600 dénoncent les effets liés au port du masque.