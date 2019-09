La gratuité des transports en commun moins cher qu'un métro à Bordeaux estime le député Loïc Prud'homme

Pour Loïc Prud'homme, le député la France Insoumise de la troisième circonscription de Gironde, c'est la gratuité des transports en commun qui permettra de régler enfin les problèmes de circulation dans Bordeaux et sa métropole. Le député a présenté l'exemple de Dunkerque : la municipalité est passé à la gratuité il y a un an, et plus de 50% des nouveaux usagers des transports en commun sont des anciens automobilistes. L'élu a ajouté que la gratuité des transports coûterait bien moins cher que le coûteux projet de métro à Bordeaux : quelques dizaines de millions d'euros contre 1,4 milliard d'euros. L'élu plaide pour des solutions raisonnables et plus adaptées à l'état d'urgence climatique que nous vivons.

Loïc Prud'homme invité de la matinale de France Bleu Gironde Copier