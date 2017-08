Ghjurnate internaziunale di Corti : la cohésion sans l'union

Les 37èmes "Ghjurnate internaziunale di Corti" ont affiché la cohésion entre indépendantistes et autonomistes pour les prochaines élections territoriales, mais pour le moment aucune liste commune "majorité territoriale" n'a été actée au premier tour.

Environ 400 personnes ont assisté ce dimanche à la deuxième journée des traditionnelles « Ghjurnate » nationalistes à Corte. Après avoir évoqué les référendums sur l'autodétermination, en présence notamment des Catalans qui se prononceront sur leur avenir le 1er octobre prochain, un débat a été organisé sur le thème du gouvernement. Débat en présence de la majeure partie de l'exécutif de Corse, mais sans aucune annonce marquante. C'est la chaleur qui aura sans doute le plus marqué ces journées, la chaleur accablante qui, samedi au moins, a semble-t-il découragé de nombreux militants et même certains élus. La chaleur également affichée à la tribune entre les membres des deux mouvances du nationalisme. Sourires, accolades, discours presque unilatéral, l'union de 2015 n'aurait en apparence pas pris une ride, elle sortirai même renforcée de cette année et demie passée aux affaires. En coulisse il n'en est pas tout à fait de même, si l'union au second tour des prochaines territoriales apparaît acquise, celle du premier est loin d'être faite. Corsica Libera s'est prononcé pour, mais de son côté Femu tarde à faire connaître sa décision.

Gilles Simeoni, président de l’exécutif de Corse : « Nous avons été élus ensembles, avons gouvernés ensembles, été consacrés par le vote des Corses ensembles, nous avons donc vocation à continuer à travailler avec « Per a Corsica », dans les mois et dans les années à venir. La question d’une ou deux listes doit faire encore objet de débat, notamment au sein de Femu a Corsica, nous l’avons dit à nos partenaires de Corsica Libera et cette position est très bien comprise. Ce qui est essentiel c’est la vision stratégique, partagée entre Femu a Corsica et Corsica Libera au sein de la majorité territoriale. Je suis optimiste tout en ayant conscience que nous aurons à travailler de manière acharnée dans les années à venir. »

Deux explications principales, la première est purement tactique, électoraliste diront certains, la seconde est plus politique. Comment mener une politique commune quand reste des divergences importantes ? La question de l'indépendance par exemple, ou comment garder le fil nationaliste quand certains souhaitent élargir la liste à des personnalités d'autres sensibilités?

Des questions restent donc en suspens mais Femu devrait faire connaître sa position dans les tous premiers jours du mois de septembre.

Jean-Guy Talamoni, président de l’assemblée de Corse, était l’invité de la rédaction de RCFM ce lundi matin : « Un guvernu, un gouvernement Corse pour la première fois depuis le XVIIIème siècle nous avions dit lors de notre installation, aujourd’hui nous avons donné les premières orientations mises en place par ce gouvernement. Nous l’avons fait avec une grande cohésion à la tribune quel que soit l’appartenance politique, je crois qu’on n’a pas vu beaucoup de différence concernant l’application de la feuille de route fixée en 2015... On savait bien qu’en deux ans tous ne pouvait pas être fait mais de grands chantiers ont été ouverts...

L’union dès le premier tour des territoriales ?

Corsica Libera a procédé de manière plus rapide à un tour des sections pour avoir une position, nous l’avons rendu publique il y a un moment, a Femu a Corsica cette consultation se poursuit, mais dans les jours à venir la question sera tranchée. Nous savons qu’il y a des remontées du terrain en faveur de la liste unique pour ne pas briser la dynamique, nous pensons qu’il faut la préserver. Nous avons peur que l’opinion soit déstabilisée par cette manière de partir séparés après avoir gouverné ensemble.

Quelle ouverture ?

A partir du moment où nous avons gouverné avec une majorité entièrement nationaliste, si demain les Corse lui confirme leur confiance il faudra poursuivre de la même manière. Ce qui n’empêche pas l’ouverture souhaitée par Gilles Simeoni, puisqu’il a fait appel à des personnes, des élus qui n’étaient pas nationalistes et qui le deviennent. Il faut s’en féliciter, maintenant le fait de s’associer à des formations qui ne sont pas nationalistes, si demain les nationalistes ont une majorité large, ne sera pas nécessaire…

La nouvelle collectivité de Corse…toujours pas suffisante ?

Il lui manque beaucoup de choses, notamment le pouvoir législatif. Nous ne sommes pas les seuls à demander que le statut mis en œuvre au 1er janvier soit suivit immédiatement de négociations pour passer à un autre statut. La droite elle-même a demandé une loi pour la Corse. Il y a une majorité très large au-delà des nationalistes pour aller vers un nouveau statut. Il y a un certain nombre de questions qui ne pourront pas se régler sans révision constitutionnelle. (Langue, statut de résident, fiscalité…) Il nous faut une révision de la constitution si on veut réellement s’attaquer aux problèmes des Corses. »