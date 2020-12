Gien : l'écologiste Christelle de Crémiers renonce à son recours sur le premier tour des municipales

Elle renonce à son recours de peur de le gagner : voilà comment on pourrait résumer la situation paradoxale dans laquelle se trouve la giennoise, Christelle de Crémiers. Le 15 mars dernier, l'écologiste, par ailleurs vice- présidente du Conseil Régional, a été battue dès le premier tour des élections municipales par Francis Cammal.

Le nouveau maire de Gien l'avait emporté sur le fil avec 50,04% des voix, il n'avait obtenu la majorité absolue qu'à 2 voix près. Christelle de Crémiers, arrivée en 2ème position avec 27% des voix, estimait alors que le scrutin avait été "faussé" en raison de l'épidémie de Covid. De fait, 54% des Giennois avaient boudé les urnes. En mai, elle avait donc déposé un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléans pour faire annuler le scrutin.

Francis Cammal lors de son lancement de campagne à Gien - DR

On ne voulait pas d'une nouvelle élection alors que le Covid est toujours là

L'audience sur le recours était programmée pour ce jeudi 17 décembre. Mais, finalement, Christelle de Crémiers vient de se désister. "Vu le contexte et le résultat finalement serré, on avait des chances de gagner". Et c'est là que les choses se compliquent. Si le Tribunal avait demandé l'annulation du scrutin, un nouveau tour aurait dû être organisé dans les 3 mois. " On se serait retrouvé dans la même position qu'en mars. Et moi, je ne veux pas, indirectement, reconvoquer les giennois pour une élection alors que le Covid est toujours là". La décision a donc été prise avec l'ensemble des colistiers de renoncer à ce recours devant la justice. " On a attendu le dernier moment pour trancher. Mais, après le discours du Premier Ministre, jeudi dernier, on a dû se rendre à l'évidence et renoncer".

Les bouleversements du calendrier électoral ont peut-être aussi joué dans la décision de renoncer à ce recours. Au printemps prochain, Christelle de Crémiers risque d'être sur une autre campagne, celle des élections régionales prévues en juin. Elle devrait figurer sur la liste Europe Ecologie Les Verts conduite par Charles Fournier.