à Gières les partisans d'Emmanuel Macron fêtent le 1er tour !

Une soixantaine de militants d'Emmanuel Macron ont fait la fête hier soir à Gières après les résultats du premier tour qui donnent leur champion au premier tour.

Emmanuel Macron est arrivé en tête avec près de 24% devant le Front National et Marine Le Pen avec 21.7%. Le mouvement "En marche" d'Emmanuel Macron, né il y a un an, compte 4.000 adhérents en Isère. Un score fête comme il se doit dimanche soir à Gières, dans une salle privée, non loin du domaine universitaire par quelques soixante militants venus de l'agglomération grenobloise et du voironnais. Dans la salle il y avait des gens de gauche, comme de droite, des retraités, des chefs d'entreprises, des fonctionnaires, des étudiants pour qui Macron incarne le vrai changement dont le pays a besoin.