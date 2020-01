Châteauroux : Gil Avérous officiellement candidat aux municipales

Châteauroux, France

Ça n'est une surprise pour personne. Gil Averous brigue un deuxième mandat de maire de Châteauroux. Il sera candidat à sa propre succession en mars pour les élections municipales. Il l'a annoncé ce mercredi après-midi, au cours d'une conférence de presse salle Barbillat-Touraine. C'est donc la fin d'un vrai-faux suspens entretenu depuis plusieurs mois.

Gil Averous ne voulait pas officialiser sa décision publiquement trop tôt. Mais lors de sa rentrée politique en septembre, sur France Bleu Berry, il ne cachait pas vraiment ses intentions. "Notre détermination et notre envie sont flagrantes. J'ai dit que j'en avais très envie [d'être candidat]. Simplement, je ne veux pas entrer en campagne avant début 2020", expliquait le maire de Châteauroux sur notre antenne. Gil Averous avait précisé ne pas vouloir l'étiquette de La République en Marche. "Mais si des gens d'En Marche trouvent que leur candidat n'est pas le meilleur, dans un esprit de rassemblement, je ne m'interdirai pas d'avoir des gens de la sensibilité d'En Marche avec moi", précisait le maire de Châteauroux.

Gil Averous avait encore laissé un message pendant ses vœux aux Castelroussins, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux le 31 décembre. "Le mandat que vous m'avez confié arrivera à son terme en mars. Soyez sûrs d'une chose : être votre maire est pour moi un très grand honneur et je vous remercie de la confiance que vous m'avez toujours accordé", disait-il, face caméra.

Plusieurs candidats déjà déclarés face à Gil Averous

Le calendrier électoral s'accélère. Gil Averous passe donc à l'attaque. Il défendra son bilan de ses six ans à la tête de Châteauroux, où il s'est attaché à moderniser et à transformer la ville. Les inaugurations des places Gambetta et Napoléon par exemple ; ou encore les chantiers en cours de la cité du numérique, du centre aquatique Balsan'éo et du quartier de la gare.

Face à lui, plusieurs candidats sont déjà déclarés :