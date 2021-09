Sécurité, présidentielle, accueil des migrants : Gil Avérous, maire de Châteauroux, fait sa rentrée politique

La rentrée politique est chargée pour le maire de Châteauroux et président de Châteauroux Métropole ! Gil Avérous s'est déjà indigné ce week-end de la stratégie de l'Etat d'imposer sans concertation avec les communes concernés l'accueil de migrants évacué d'un campement sauvage de plus d'un millier de personnes établi devant la préfecture d'Ile-de-France à Paris dans le 15e arrondissement.

15 de ses migrants avaient été envoyés à Châteauroux, une décision prise en quelques heures et dont Gil Avérous avait dénonce l'absurdité.. "J'ai protesté contre la méthode utilisée, précise le maire, c'est à dire que l'Etat a pris parti de déloger des migrants qui étaient stationnés devant la préfecture d'Ile de France, pour les amener en province du jour au lendemain ! On m'a prévenu le vendredi soir pour une arrivée programmée le lendemain. On a décidé l'évacuation très rapide, sans suivi individualisé des profils. Ici, on a un centre d'accueil de demandeurs d'asile où, régulièrement, on accueille des gens qui doivent être insérés dans le pays où ça se passe bien. Mais là, en l'occurrence, on savait que ça allait mal se passer parce qu'on allait les chercher le lendemain matin sans leur demander qui ils étaient, où ils voulaient aller pour les répartir sur le territoire. Donc, on en a amené 15 qui sont arrivés effectivement samedi, 48 heures après, ils ne sont plus que cinq ! Il y en a dix qui sont repartis parce qu'ils avaient absolument rien à faire ici. Ils ne voulaient pas venir à Châteauroux et pour certains même qui avaient un emploi. il a fallu qu'ils retournent à leur travail, c'est pour dire un peu l'absurdité de l'histoire."

Mais Châteauroux n'a pas de problème avec l'accueil des migrants, assure aussi Gil Avérous "On le fait toute l'année ! on le fait tout le temps avec un suivi encore une fois individualisé, où on essaye d'accueillir au mieux ces personnes et leur trouver une trajectoire d'insertion professionnelle, scolaire pour les enfants. Voilà. Là, en l'occurrence, appeler le vendredi soir à 21 heures, pour dire qu'ils arrivaient le lendemain à 13h. C'est pas possible."

Lutte contre les violences aux personnes

Le sujet de la sécurité a pris de l'ampleur à Châteauroux cet été avec la tragédie du décès Maxime Morin, 25 ans, des suites de coups donnés en plein centre-ville par un autre jeune de 17 ans. Le maire assure que le danger n'a pas été sous-estimé, que malheureusement, "Ce type d'événement peut arriver dans n'importe quelle ville" et que l'Indre est un des dix départements les plus calmes de France,

"Tous les indicateurs sont au vert, sauf un : celui des violences aux personnes." tempère cependant Gil Avérous qui assure prendre le problème à bras-le-corps "On constate depuis quelques mois une hausse des violences aux personnes. Donc, je crois qu'il faut qu'on en prenne conscience, et puis qu'on s'organise. Et c'est ce qui se fait particulièrement depuis le mois de juillet" avec notamment l'arrivée de 16 nouveaux policiers. "Une partie est arrivée dès le mois de mai et l'autre partie arrive ce mois ci." la police municipale verra aussi ses effectifs augmenter "pour passer de 23 à 33".

Pour le maire la justice doit aussi faire son travail après les interpellations et avant, "il y a aussi des sujets de prévention" estime Gil Avérous. "On s'est peut être trop habitués à voir ici ou là des groupes de jeunes dont on sait que ils vivent pour partie du deal et que ce comportement peut être déviant au bout d'un moment."

Neutralité pour les primaires LR

A 7 mois de la présidentielle, Gil Avérous ne prend pas parti et s'en explique "J'ai une position particulière au sein des républicains. Je préside une instance qui s'appelle le comité des maires. Cette instance ressemblons tous les maires étiquetés républicains sur le territoire national. J'ai donc décidé, moi, de rester neutre, de me mettre à disposition de l'ensemble des candidats à la primaire pour leur permettre d'organiser des rencontres. Avec les maires sur le département de France métropolitaine et d'outre-mer. Mais du coup, je ne prendrai pas position pour l'un ou l'autre des candidats. Et quand le processus de désignation ou de sélection sera mené à terme, évidemment, je m'engagerai derrière celui qui sera retenu."

Moins de consensus forcément avec le député François Jolivet, ancien membre LR et désormais, LREM et avec lequel des polémiques ont éclaté récemment. Si Gil Avérous ne se présentera pas personnellement face çà aux Législatives. "_Je défendrai le candidat aux législatives qui sera le plus à même de défendre notre territoire, de défendre Châteauroux, à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a besoin de renouvellement dans ce département égalemen_t."