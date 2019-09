Gil Avérous fait sa rentrée politique sur France Bleu Berry

Châteauroux, France

Sacré mois d'août pour la ville de Châteauroux, entre le festival Darc, et les mondiaux de voltige aérienne, qui ont attiré respectivement 60.000 et jusqu'à 150.000 visiteurs d'après les deux organisations. Une dynamique dont se félicite Gil Avérous, le maire castelroussin : "C'est un beau mois d'août pour la ville, mais aussi pour l'agglomération, le département et la région. Opération réussie pour notre territoire. _Aujourd'hui les castelroussins commencent à être fiers, cette ville peut-être endormie par le passé connait une nouvelle vitalité._"

Le quartier de la gare qui se meurt ? "C'est une accumulation d'échec successifs d'aménagements ratés"

Gil Avérous est aussi revenu sur la triste vision qu'on peut avoir de Châteauroux en arrivant en train en ce moment, le quartier de la gare faisant grise mine avec encore récemment la fermeture de "l'hôtel de la gare". "C''est une accumulation d'échecs successifs d'aménagements ratés autour de la gare. Problème qu'on a vraiment pris à bras le corps, les travaux de réaménagement du secteur commence le 16 septembre. C'est trois ans de chantier, un chantier colossal avec la réfection du parvis." Une impression de vide accentuée par le déménagement en début d'été de l'office de tourisme, désormais installé place de la République. "Dans quelques jours ouvrira le musée américain à la place de l'office de tourisme. C'est un point qui manquait sur notre territoire. J'ai eu le propriétaire de l'hôtel du faisan qui a trouvé un acquéreur pour une nouvelle activité dans quelques mois, et pour l'hôtel de la gare je ne suis pas inquiet."

Les élections municipales en mars prochain ? "On annoncera notre décision début 2020 mais notre envie est flagrante"

Candidat ou pas à sa propre succession en mars prochain pour les municipales ? La réponse ne fait guère de doute mais pour l'instant Gil Avérous botte en touche. "On reproche suffisamment aux hommes politiques d'être en campagne électorale permanente, on a beaucoup de travail encore, j'ai toujours dit que j'annoncerais ma décision après le 1er janvier prochain, même si notre envie et notre détermination sont flagrantes aujourd'hui." En tout cas ce ne sera pas sous l'étiquette de La République en Marche, qui approche des maires et des candidats partout en France en ce moment. "Moi j'ai toujours été fidèle à mes valeurs, mes convictions, j'ai toujours assumé cela. Ici à Châteauroux lors de mon élection j'avais la triple investiture Modem, UDI, et UMP à l'époque mais les trois composantes réunies ne représentent pas plus de 40% de ma liste, les autres étaient non encartés. _Je ne réclamerai pas l'investiture d'En Marche et clairement je ne veux pas négocier quoi que ce soit_. Si des gens d'En Marche trouvent que leur candidat n'est pas le meilleur et souhaitent travailler avec nous, je ne m'interdirai pas d'avoir des gens de sensibilité en Marche dans le projet qu'on mène."