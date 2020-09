Gil Avérous, maire de Châteauroux, invité de France Bleu Berry ce lundi à 7h45

Le maire de Châteauroux fait sa rentrée politique en direct sur France Bleu Berry ce lundi à 7h45. Gil Avérous reviendra notamment sur les heurts qui ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Après la fermeture des bars du centre ville, une centaine de personnes, dont certaines fortement alcoolisées, se sont rassemblées place de la République. La police est intervenue pour les disperser et a dû utiliser des grenades de désencerclement. Au cours de ces échauffourées, un jeune a été légèrement blessé à la tête en tombant.

Des incidents qui interviennent alors que le torchon brûle entre la mairie et certains restaurateurs et cafetiers du centre ville. Ces derniers ont décidé de ne pas payer la "taxe terrasse" car selon eux, le maire s'était engagé à une exonération totale pour soutenir le secteur durement frappé par la crise sanitaire. L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) a même lancé une pétition pour appeler au boycott du paiement de cette taxe.

Gil Avérous sera aussi interrogé sur le coût de la crise sanitaire pour la ville ou encore sur le port du masque : faut-il aller plus loin qu'une obligation sur les marchés ? Avec le maire de Châteauroux, on évoquera aussi notamment le plan de relance de l'économie détaillé cette semaine par le gouvernement.

Gil Avérous en direct sur France Bleu Berry ce lundi à 7h45, interrogé par Jérôme Collin.