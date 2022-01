Gilbert Collard rejoint Zemmour : "son choix n’est pas le bon, mais c'est son choix", Yoann Gillet

Gilbert Collard a décidé de rejoindre Eric Zemmour, dans la course à l'élection présidentielle en 2022. L'eurodéputé gardois a même confié ce samedi matin sur France Bleu Gard Lozère : "un jour viendra où Marine Le Pen fera comme moi, rejoindra Éric Zemmour". Yoann Gillet nous a contactés pour livrer sa réaction. Le référent de la campagne présidentielle de Marine Le Pen dans le Gard assure : "Je connais Gilbert Collard depuis maintenant plus de 10 ans. Nous avons milité ensemble et arpenté le département. Il fait aujourd’hui un choix qui n'est pas le mien. A mon sens son choix n’est pas le bon, mais c'est son choix. Je lui conserve mon amitié."

"Marine est la seule capable de battre Macron. Elle a la légitimité, la combativité, l’énergie. Les Français le savent et l’apprécient pour cette raison. Les sondages sont d'ailleurs très clairs à ce sujet. Les autres s'effondrent de semaine en semaine dans les sondages. La dynamique est du côté de Marine." Yoann Gillet