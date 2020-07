Gilbert Favreau et Philippe Mouiller candidats LR aux sénatoriales

Gilbert Favreau et Philippe Mouiller aux côtés de leurs suppléantes, Sylvie Brunet et Marie-Pierre Missioux

Les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 27 septembre pour le renouvellement de la moitié du Sénat. Les Deux-Sèvres sont concernées avec deux postes de sénateurs.

Philippe Mouiller sénateur (LR) sortant a annoncé officiellement ce mercredi sa candidature à un nouveau mandat. La surprise vient de celui présent à ses côtés, Gilbert Favreau, actuel président du conseil départemental des Deux-Sèvres, candidat pour remplacer Jean-Marie Morisset qui lui passe la main.

Il me manque l'expérience au Parlement

"Je suis venu à la politique à un certain âge et je crois qu'il me manque l'expérience du Parlement. C'est quelque chose de passionnant et l'occasion de changer un peu mon quotidien", explique Gilbert Favreau, 71 ans.

En cas d'élection, Gilbert Favreau ne pourra pas rester à la tête du Département. "Il nous faudra alors assurer la transition jusqu'aux prochaines élections départementales en mars 2021", précise l'élu.