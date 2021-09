Gilbert Payet, ancien préfet des Pyrénées-Atlantiques explique son engagement auprès d'Eric Zemmour

Gilbert Payet est resté deux ans préfet des Pyrénées-Atlantiques. D'aout 2017 à janvier 2019. Depuis il est à la retraite et à 68 ans il a cet engagement politique marqué auprès du candidat Eric Zemmour. Quand il était à Pau, il a croisé la route de Sarah Knafo, stagiaire ENA dans ses services, et aujourd'hui très proche d'Eric Zemmour. C'est elle qui a permis le rapprochement de ces deux hommes. Au micro de France Bleu Béarn Bigorre Gilbert Payet s'explique pour la première fois sur cet engagement.

France Bleu Béarn Bigorre : Comment s'est opéré ce rapprochement entre vous, préfet retraité, et Eric Zemmour ?

Gilbert Payet : Simplement. Je ne connaissais Eric Zemmour ni d'Ève ni d'Adam, mais j'ai effectivement été sollicité par Sarah Knafo qui, comme vous le savez, était stagiaire ENA à Pau lorsque j'étais préfet. Sollicité pour apporter un appui à la fois juridique, technique, notamment par rapport à la mécanique des comptes de campagne, puisque je suis un ancien chef du bureau des élections du ministère de l'Intérieur. Et effectivement, je lui ai donné mon accord sur cet appui.

Est-ce que ça veut dire que vous embrassez la cause d'Eric Zemmour ?

Comme beaucoup de gens, il m'est arrivé de prendre du recul par rapport à des déclarations que je n'hésiterai pas à qualifier d'excessives. Néanmoins, il y a nombre de problématiques sur lesquelles je ne peux que me déclarer d'accord. Et j'ajoute d'ailleurs que plus je l'entends, plus je vois l'évolution du débat politique actuel, plus je me dis que finalement ses déclarations parfois excessives valent mieux que la bien-pensance et la langue de bois qui prévaut ailleurs.

Localement, votre engagement a surpris certaines personnalités qui vous ont côtoyé dans vos activités de préfet. Comment réagissez vous à la surprise qu'entraîne cet engagement politique ?

J'ai eu beaucoup de relations avec les élus quand j'étais préfet des Pyrénées-Atlantiques. Il m'est arrivé d'arriver, si je puis dire, de "me friter" avec Jean Lassalle, qui avait peut être d'ailleurs un profil ou un caractère proche du mien, avec effectivement des échanges très frontaux et directs. Sinon, j'ai quand même une règle : il vaut mieux éviter de commenter les commentaires parce que ça ne fait qu'alimenter un système qui, à mon avis, est totalement vain aujourd'hui. Il se trouve que je termine la rédaction d'un livre où il est beaucoup question des Pyrénées-Atlantiques, y compris d'ailleurs de ses élus, et quelque part, cet ouvrage sera peut-être une réponse à bien des interrogations.

Un préfet n'est il pas condamné à une réserve politique éternelle ?

Quand on est fonctionnaire, quel que soit son grade, on est soumis à une obligation de réserve qui vaut pour toute la vie, y compris pendant la retraite. Néanmoins, l'obligation de réserve varie en fonction de son poste, de son niveau de responsabilité et de sa position administrative. Il est clair que lorsqu'il est en activité, un préfet est soumis à une obligation de réserve quasiment excessive, qu'il n'a presque pas le droit de s'exprimer indépendamment de ses propres fonctions. Quand il est à la retraite, il est toujours soumis à une obligation de réserve, comme les généraux d'ailleurs. C'est notamment une obligation consistant à éviter toute critique excessive des institutions, du président, etc. Fort heureusement, nous sommes dans un pays dans lequel, qu'on soit préfet ou simple citoyen, qu'on soit à la retraite ou en activité, nous bénéficions encore, et il faut s'en féliciter, de la liberté de conscience, de la liberté de penser et même de la liberté de participation à des campagnes électorales. Et on voit même des préfets se mettre en congé pour pouvoir participer à des campagnes électorales. Donc, il n'y a vraiment aucun problème de compatibilité entre cette mission que j'ai accepté et mon positionnement actuel.