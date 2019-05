Figure des "gilets jaunes" et candidat Debout la France, Benjamin Cauchy était à Thiviers ce samedi

Thiviers, France

Il est surtout connu pour son activité au sein du mouvement des "gilets jaunes", notamment en Haute-Garonne, à Toulouse et aux environs. Il est aussi engagé en politique. Neuvième sur la liste des "Amoureux de la France" mené par Nicolas Dupont-Aignan, également porte-parole de la campagne pour le parti Debout la France, Benjamin Cauchy était à Thiviers ce samedi matin pour mener campagne en Dordogne.

"Nicolas Dupont-Aignan a les mêmes revendications que les "gilets jaunes"" - Benjamin Cauchy

Il est l'un des initiateurs du mouvement des gilets jaunes en région toulousaine ("avec six autres personnes"), et désormais engagé sur une liste pour les élections européennes : "Je me suis retrouvé rapidement dans les idées de Nicolas Dupont-Aignan. C'est l'un des seuls à avoir des revendications qui sont les mêmes que celles des gilets jaunes : plus de pouvoir d'achat, moins de matraquage fiscal et la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne (RIC)."

"Nous prônons une Europe des Nations libres et des projets concrets" - Benjamin Cauchy

Benjamin Cauchy se défend de toute récupération politique du mouvement : "Je reste et serai toujours "gilets jaunes". Mais je n'ai aucune prétention de m'exprimer au nom du mouvement dans sa globalité. Je me suis d'ailleurs brouillé avec certains de mes compagnons toulousains depuis que je me suis engagé sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan."

Concernant l'élection européenne, la liste des "Amoureux de la France" prône une "Europe des Nations libres et des projets concrets".