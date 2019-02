Gilets jaunes : à Lille les manifestants font le point sur leurs revendications

Lille, France

Ils étaient 41 500 à manifester partout en France, selon le ministère de l'Intérieur, dont cinq mille à Paris, ce samedi 16 février 2019, pour l'acte XIV des gilets jaunes.

Entre un millier et deux mille personnes ont défilé à Lille. Le cortège s'est élancé dans le centre-ville vers 14h30, mais avant cela une centaine de manifestants s'étaient donnés rendez-vous sur la Place de la République. Stylos et feuilles de papier à la main, ils ont fait le point sur ce qu'ils réclamaient, alors qu'après trois mois de mobilisation une large majorité de Français (64%) pense que les manifestations hebdomadaires "se sont éloignées des revendications initiales du mouvement", selon un sondage Elabe publié mercredi. La hausse du pouvoir d'achat fait en tout cas toujours l'unanimité parmi les gilets jaunes présents. Ils demandent plus de "justice fiscale" et de "justice sociale".

Dans le Nord, des rassemblements aussi à Somain, Sin-Le-Noble, Avesnelles, au Quesnoy, à Jeumont, Bavay et sur la zone d'Auchan Leers. Ils étaient environ deux cents manifestants dans tout le Pas-de-Calais : à Saint-Omer, Béthune, Bruay-la-Buissière et Boulogne-sur-Mer. A Outreau, une personne a été interpellée lors d'une opération barrage filtrant.