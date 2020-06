Gilets jaunes à Toulouse : doivent-ils être un argument de campagne ?

Les commerçants et restaurateurs de Toulouse ont demandé aux deux candidats à la mairie de se positionner sur l'interdiction ou non des manifestations en centre-ville. Jean-Luc Moudenc (LR) l'a fait, Antoine Maurice (EELV/LFI) non : est-ce réellement un enjeu.

Le mouvement des gilets jaunes, fin 2018 et toute l'année 2019, a marqué la ville de Toulouse, notamment son centre. Les restaurateurs et commerçants, usés par la répétition chaque samedi des manifestations, ont protesté car cela éloignait leur clientèle du centre-ville. Ils ont enchaîné avec la période économiquement terrible du Covid-19. Celle-ci terminée, des gilets jaunes (peu nombreux) ont voulu reprendre les rendez-vous habituels. Excédés, les commerçants ont organisé une contre-manifestation, avant de saisir les candidats aux municipales au vol.

Dans une lettre, l'UMIH et la fédération des commerçants de Toulouse ont demandé une position claire concernant l'interdiction ou non des manifestations le samedi après-midi en centre-ville. Jean-Luc Moudenc, maire sortant, a répondu par l'affirmative, profitant de l'occasion pour se présenter en barrage à "l'extrême gauche". Antoine Maurice, candidat rassembleur de la gauche, des écologistes mais aussi de la France Insoumise, ne s'est pas positionné. "On travaille à l'écriture d'une réponse", explique son équipe. Pour l'UMIH et la Fédération des commerçants, cela équivaut à une absence de réponse.

Jean-Luc Moudenc à l'offensive

Se saisissant de l'opportunité, Jean-Luc Moudenc n'hésite plus à assimiler son adversaire au représentant du mouvement social : "Les gilets jaunes sont aux portes du Capitole", déclarait-il lors d'une interview à la Dépêche du Midi. Pour Jérôme Ferret, sociologue à l'université Toulouse 1 et spécialiste des mouvements sociaux, le changement de ton est "surprenant et inquiétant".

"C'est la stratégie de la panique sociale, de vieilles peurs agitées comme celle de l'extrême-gauche. Normalement la démocratie, une élection, c'est fondé sur un échange rationnel, d'arguments. On s'aperçoit que depuis une dizaine d'années dans plusieurs mouvement sociaux l'argument est de dire 'attention', 'il y a danger', sans qu'on parle de problèmes sociaux concrets."

"C'est la stratégie d'agitation de vieux thèmes assez classiques" Copier

Les commerçants, force politique historique

Les commerçants et restaurateurs, eux, disent ne pas faire de politique, mais bien défendre leurs intérêts économiques. "On voulait vraiment savoir quelle était la position de chaque candidat", expliquait un de leurs représentants sur notre antenne. Ils affirment vouloir informer leurs adhérents afin que chacun voit clair dans le positionnement de chaque candidat au Capitole.

Pourtant, politiquement, les commerçants "ont toujours été une force symbolique, même s'ils ne sont pas les plus nombreux", explique Jérôme Ferret. Les voir être un acteur du scrutin à venir ne le surprend pas, d'autant que la situation (longue crise sociale + coronavirus) n'a rien fait pour apaiser les tensions.

"Les petits commerçants, dans l'histoire politique, sous Poujade ou à la fin du XIXe, dans les centre-ville urbains sont très importants dans l'économie et la sécurité. C'est tout l'argumentaire qu'on retrouve aux Etats-Unis : la loi et l'ordre. Tout mouvement social qui occupe l'espace public c'est un signe d'anarchie, donc de peur sociale, et ces groupes là sont les relais de ces peurs là".

"Les petits commerçants dans l'histoire politique sont très importants sur les questions économiques" Copier

Les gilets jaunes : pas une priorité de vote pour les électeurs

Pour les électeurs que nous avons pu rencontrer en centre-ville et qui votent à Toulouse, tous comprennent la détresse des commerçants. Pourtant ils sont très peu à faire des gilets jaunes une priorité au moment de choisir quel bulletin mettre dans l'urne. "L'intensité a fortement baissé par rapport à 2018-2019", souligne Jérôme Ferret. "Je me suis habituée, ça ne me gêne pas pour aller en ville, et ça ne doit pas être un argument de campagne", tranche cette habitante. Une autre dit sa colère, "ils ont tout cassé, il faut changer quelque chose", quand un dernier se pose radicalement contre l'interdiction de manifester : "ce n'est pas ma conception de la démocratie, si un candidat défend cette voie-là, je ne voterai pas pour lui".