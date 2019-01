Gilets jaunes : Benjamin Griveaux évacué de son ministère après une intrusion

"Il y avait des gilets jaunes, des gens habillés en noir (...) qui ont pris un engin de chantier qui était dans la rue, et qui ont défoncé la porte du ministère (...) et cassé deux voitures", a affirmé samedi Benjamin Griveaux, joint par l'AFP.

Le porte-parole du gouvernement, qui a dénoncé la veille les "agitateurs qui veulent l'insurrection", a qualifié cette agression d'"inacceptable".

Il a dû être exfiltré des lieux avec son collaborateur.

Voitures vandalisées dans la cour du ministère

Les manifestants ont vandalisé des voitures garées dans la cour sans entrer dans les locaux, avant de repartir du site qui abrite également le ministère des Relations avec le Parlement.

"On autorise une manifestation et on voit qu'on s'en prend à des banques, à des commerces, et maintenant à un ministère. Il n'y a plus aucune espèce de limite", a dit à Reuters un membre de l'entourage de Benjamin Griveaux, "choqué qu'on casse ainsi ce qui nous appartient à tous".

D'autres ministères visés ?

Selon Le Parisien, des tentatives d’intrusion ont également eu lieu dans d’autres ministères.

Lors de cet "acte VIII" des gilets jaunes, Paris a été le théâtre de violences avec des affrontements notamment à Paris entre des manifestants et les forces de l’ordre.