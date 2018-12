Gilets jaunes et drame de la rue d'Aubagne : Jean-Claude Gaudin invité de France Bleu Provence ce mardi à 7h45

Le maire de Marseille réagit en exclusivité sur France Bleu Provence ce mardi à 7h45 aux annonces d'Emmanuel Macron et après le report du Conseil municipal consacré au logement insalubre après le drame de la rue d'Aubagne.

Marseille, France

Jean-Claude Gaudin est l'invité de France Bleu Provence matin ce mardi à 7h45. Le maire LR de Marseille (Bouches-du-Rhône) reviendra sur le drame de la rue d'Aubagne et le report du Conseil municipal consacré au logement insalubre initialement prévu ce lundi matin par "crainte de débordements dans le contexte national". Pour justifier ce report, le maire de Marseille a évoqué "les manifestations de ces derniers jours (...) la tension que connaît le pays nous impose la décence et la prudence nécessaires pour ne pas aggraver encore cette situation".

Ce mardi, Jean-Claude Gaudin devrait annoncer la date du prochain Conseil municipal qui se tiendra avant la fin de l'année. Lundi matin, environ 200 manifestants ont manifesté à l'appel notamment du Collectif du 5 novembre. Une minute de silence devait également être observée en hommage aux victimes avant un débat sur la situation du logement indigne dans la cité phocéenne. Une délégation de cinq élus du groupe socialiste ont été reçus lundi après-midi.

Plus de 1.540 personnes évacués depuis le 5 novembre

Depuis la catastrophe, plus de 1.500 personnes ont été évacuées de près de 200 immeubles en mauvais état à Marseille. A ce jour 1207 personnes évacuées ont été relogées dans 31 hôtels de la ville. Un "fonds de solidarité" a également été créé pour aider les commerçants.

Concernant l'enquête sur les causes de l'effondrement de deux immeubles, une information judiciaire a été ouverte fin novembre pour "homicides involontaires" aggravés "par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité" et confiée à trois juges d'instruction.

Scène de pillage samedi à Marseille

Sur France Bleu Provence, Jean-Claude Gaudin réagira aux annonces d'Emmanuel Macron qui espère lors d'une allocution télévisée ce lundi à 20h apaiser la crise des gilets jaunes. Le maire de Marseille s'est rendu ce lundi à la mairie des 1er et 7e arrondissements "afin d'évaluer l'ensemble des dégats causés samedi". Une quarantaine de personnes ont été interpellés à la suite d'échauffourées. Les débordements se sont concentrés au Vieux-Port et sur la Canebière, où une voiture a été incendiée et la boutique de l'OM pillée.