Gilets jaunes et ruralité: en Touraine, le maire de Chédigny met à disposition un cahier de doléances

En réaction à la colère des gilets jaunes, l'association des maires ruraux de France avait lancé un appel à ouvrir les mairies pour recueillir les doléances des oubliés du monde rural. En Touraine, la mairie de Chédigny, dans le Lochois, a été l'une des premières à ouvrir ses portes ce samedi, mieux elle a ouvert un cahier de doléances qu'elle a mis à disposition de ses 570 habitants. L'initiative n'a pas eu beaucoup d'échos auprès des Chédignois, seuls 4 d'entre eux se sont déplacés en mairie. Une retraitée, un restaurateur, et deux actifs qui ont pris la peine de venir écrire au président de la République en personne au travers de ce cahier mis à disposition par le maire. Aucun des 4 n'a souhaité redire ce qu'il avait exprimé sur le papier.

Le maire Pascal Dugué compte bien poursuivre l'initiative d'ouvrir sa mairie aux doléances d'autant qu'il n'a pas attendu la flambée de violence des gilets jaunes pour faire remonter par lui-même les inquiétudes du monde rural.

On doit être le relais auprès des parlementaires, députés, sénateurs, et des gens de pouvoir de l'inquiétude de nos administrés. Ces gens votent les lois et prennent des décisions qui ont une influence sur notre société et en particulier sur notre pouvoir d'achat. Moi, je n'ai pas attendu l'appel de l'association des maires ruraux pour envoyer une lettre au sénateur macroniste du coin pour lui demander de faire remonter des informations sur la colère des gens et éviter l'escalade de la violence comme malheureusement cela s'est produit -Pascal Dugué, maire de Chédigny