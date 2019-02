Gilets Jaunes : facture, aides et passes d'armes au conseil municipal de Toulouse

Toulouse, France

En préambule le maire, Jean-Luc Moudenc, a refait les comptes : la facture des dégâts liés aux manifestations des gilets jaunes à Toulouse se monte désormais à 5,65 millions d'€ en comptant les dégâts sur le mobilier urbain public, privé et les aides aux commerçants.

Le plan d'aide

Comme annoncé dès le mois de décembre, la ville de Toulouse exonère une grosse partie des commerçants de la ville de certaines taxes. Commerçants sédentaires ou ambulants, cafetiers, hôteliers, restaurateurs ou taxis... tous sont exonérés pour trois mois de la redevance de terrasse ou de droit de place.

L'autre mesure votée en conseil municipal concerne l'organisation d'une grande braderie du 11 au 13 avril prochain dans le centre-ville et le quartier Saint-Cyprien. Les parkings seront gratuits trois heures pour l'occasion. Coût de ces mesures : 1 million d'euros pour les exonérations et autour de 200 000€ pour l'organisation de la braderie et le plan communication.

"Ces aides doivent permettre aux commerçants d'avoir de la trésorerie pour les semaines qui arrivent. Mais ce qui est perdu est perdu et il y a déjà une centaine de professionnels qui ont déposé un dossier de demande d'aides à la chambre de commerce. Le but étant de les accompagner au maximum pour passer ce cataclysme." Jean-Jacques Bolzan, élu en charge du commerce.

Bémols et propositions à gauche

Le groupe Toulouse Vert Demain doute de l'efficacité d'une braderie pour faire revenir les consommateurs. Pour les écologistes l'argent investi ne reviendrait pas dans la poche des commerçants. Régis Godec souhaite "une analyse plus fine des pertes commerce par commerce" pour proposer des indemnités adaptées. Toulouse Vert Demain demande également la gratuité des transports en commun les jours de braderie en plus des trois heures de parkings gratuits prévus.

Les communistes réclament, eux, des mesures pour le pouvoir d'achat des toulousains : baisses de tarifs des services municipaux ou des impôts.

Enfin le PS a déposé un amendement pour que la ville de Toulouse entame une action contre l'état et obtienne réparation pour les préjudices subis. François Briançon explique :

"Dans la mesure où l'état a une responsabilité dans la situation en terme politique et terme de maintien de l'ordre, il est normal que la ville se retourne contre lui par rapport à l'ensemble des dommages qu'elle a subi, pour lui dire 'assumez vos responsabilités'"

Amendement adopté par le conseil municipal qui a aussi acté la mise à disposition gratuitement des salles municipales pour l'organisation de réunions dans le cadre du grand débat national. Toutes les délibérations ont été adoptées à l'unanimité.

Passe d'armes politique

Enfin, une partie des débats a tourné autour de la condamnation des violences en marge des manifestations des gilets jaunes le samedi. Jean-Luc Moudenc a reproché à l'opposition de gauche de ne pas parler clair pour ménager l'électorat de l'extrême gauche à un an des municipales. Le conseiller municipal communiste Pierre Lacaze a renvoyé le maire à ses actes.