Gilets jaunes : "il faut que le mouvement cesse" dit Christophe Fauvel président du Medef de Nouvelle-Aquitaine

Une prime de fin d'année pour les employés, la défiscalisation des heures supplémentaires, une revalorisation du Smic. Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures ce lundi 10 décembre pour tenter de stopper le mouvement des "gilets jaunes". Des réponses qui n'ont pas convaincu les manifestants qui demandent désormais le départ du Président de la République ou un référendum d'initiative populaire.

"Emmanuel Macron a envoyé des signaux qui vont dans le bons sens" - Christophe Fauvel

Interrogé sur le sujet sur France Bleu Périgord ce mardi matin, le président du Medef de Nouvelle-Aquitaine et de la CCI de Dordogne, Christophe Fauvel a lui aussi donné son avis sur la question. "Emmanuel Macron a conservé son cap de réformes. Il a envoyé des signaux qui vont dans le bon sens car il touche à l'augmentation du salaire minimum et la défiscalisation des heures supplémentaires qui avait été cruellement ressentie quand François Hollande avait abrogé cette mesure." Et le chef d'entreprise d'ajouter : " il faut que le mouvement cesse car l’économie en souffre gravement. Il ne faut pas oublier que les comités locaux devraient se mettre en place dès le début de l'année 2019 et que les négociations vont se poursuivre sur le territoire."