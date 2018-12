Gilets jaunes : "Il y a beaucoup d'amateurisme chez Emmanuel Macron" explique Annie Genevard LR députée du Doubs

Dans la crise des gilets jaunes, Annie Genevard fustige la gestion désastreuse du gouvernement et surtout du président Emmanuel Macron qui, selon la députée les Républicains, a généré tout seul cette situation de violence et de blocage politique en installant le match entre lui et les extrêmes.

Franche-Comté, France

Annie Genevard, la députée les Républicains du Doubs, estime qu'Emmanuel Macron a lui même engendré cette situation de blocage où il se retrouve en première ligne des accusations formulées par les gilets jaunes. Annie Genevard revient un an et demi en arrière : "Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en disant la gauche, la droite, ça n'a plus d'intérêt", "il a installé le match entre lui et les extrêmes" explique la députée. Le résultat c'est ce qui se passe aujourd'hui pour Annie Genevard : "Chez Emmanuel Macron il y a beaucoup d'inexpérience et d'amateurisme"

"Emmanuel Macron a des paroles imprudentes...il fait preuve d'amateurisme...il gère extrêmement mal cette crise" Copier

Annie Genevard : "pas de hausse des taxes en janvier et rendre la parole aux Français"

Pour apaiser la colère des Français, Annie Genevard réclame l'arrêt des hausses des taxes ainsi qu' un référendum pour permettre à tous les Français de participer au débat sur la transition énergétique. Au passage pour répondre au président qui appelle tous les partis à prendre leurs responsabilités dans cette crise, Annie Genevard ironise : "c'est bien commode d'appeler les autres à la rescousse pour régler une situation qu'on a soi même créée" .