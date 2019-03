Gilets jaunes : la gendarmerie refuse Francis Lalanne comme réserviste

Francis Lalanne ne pourra pas devenir réserviste dans la gendarmerie nationale. On reproche au chanteur son soutien aux gilets jaunes et ses propos contre Emmanuel Macron, incompatible avec le devoir de réserve et de neutralité des gendarmes.

La candidature de Francis Lalanne pour devenir réserviste dans la gendarmerie nationale est rejetée, selon Franceinfo. Le chanteur ne remplit pas le devoir de réserve et de neutralité, indispensable pour rejoindre l'institution. En octobre dernier, il avait pourtant annoncé qu'il allait rejoindre la réserve nationale comme "chef d'escadron" en janvier 2019. Une forme de "service militaire tardif" expliquait-il alors, évoquant un "acte patriotique".

On reproche à l'interprète de "On se retrouvera", ses propos critiques contre le gouvernement et son soutien aux gilets jaunes. "Ce sont Castaner et Macron qui créent la violence et qui sont à l'origine de tous ces crimes contre l'humanité, qui sont perpétrés contre des gens innocents" déclarait-t-il au début du mois sur RT France, en pleine manifestation.

Francis Lalanne projette même de mener une liste "rassemblement gilet jaune citoyen" aux élections européennes en mai prochaine. Ce n'est pas sa première tentative d'entrer dans l'arène politique. Durant les dernières législatives, il s'était présenté comme suppléant face à Manuel Valls.