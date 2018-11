Gilets jaunes : le député LREM Bertrand Sorre réitère sa demande de moratoire des hausses de taxes

Manche, France

Bertrand Sorre avait déjà plaidé pour un moratoire le 23 novembre dernier sur France Bleu Cotentin. Le député LREM de la Manche disait comprendre la colère des "gilets jaunes" et espérer que le gouvernement et le président apporteraient rapidement des réponses concrètes qui se traduisent à court terme pour les Français. "Il faut peut-être trouver un moratoire de l'augmentation des taxes tel qu'il est prévu dans le futur budget de l'Etat et ce serait un signe fort. Il faut aussi se projeter à un peu plus long terme et ce gouvernement doit s'engager dans des mesures fortes d'accompagnement des collectivités pour renforcer les mobilités. Mais les gens ne quitteront pas les rond-points s'il n'y a pas mardi annoncé par le président de la République des mesures de court terme."

Après l'allocution du président de la République mardi dernier et en l'absence de mesure à effet immédiat, Bertrand Sorre réitère et demande que l'exécutif suspende pour trois mois -période ouverte pour une large consultation- toutes les hausses prévues au 1er janvier 2019 afin de prendre en considération les conclusions de la concertation dans les futures décisions. Le député a adressé cette demande dans un courrier au président de la République, au Premier ministre ainsi qu'au président du Groupe LREM à l'Assemblée nationale.