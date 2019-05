Gilets jaunes : le mouvement a été volé par l’extrême gauche selon le député Eric Ciotti

Eric Ciotti ne regrette pas d'avoir enfilé un gilet jaune en novembre dernier. Mais le député des Alpes-Maritimes ne se reconnaît plus dans le mouvement qui dure depuis près de six mois. Pris à partie ce samedi par des gilets jaunes alors qu'il sortait de la foire du livre et qu'il est tombé sur le cortège, il annonce porter plainte ce lundi pour menaces de mort. Des gilets jaunes lui avaient lancé "on va cramer ta voiture" alors que le député quittait la place Garibaldi.

Le député explique que cette phrase "on va cramer ta voiture" est un appel à la violence.

"Ce n'était pas mon intention de porter plainte car quand on est dans la vie politique on est habitué au débat et à la confrontation de plus en plus violente mais quand j'étais dans mon véhicule j'ai entendu cette phrase et cet appel à la violence et j'étais à l'intérieur donc c'est un appel à la violence et même plus." Eric Ciotti.