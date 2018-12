Gilets jaunes : Le sénateur LR Alain Joyandet demande aux gilets jaunes de s'abstenir de manifester à Paris

Haute-Saône, France

"J'appelle au calme , que la paix revienne dans notre pays , parce qu'on assiste à des scènes de guerre civile ahurissantes ". Alain Joyandet sénateur les républicains membre de la commission des finances n'est pas surpris par la colère des gilets jaunes car rappelle t-il on ne peut pas faire payer la suppression de l'ISF aux automobilistes. Alain Joyandet en veut terriblement à ce gouvernement qui pratique l'injustice fiscale et sociale mais à ses yeux ce gouvernement ne peut pas faire plus aujourd'hui , il ne peut pas supprimer toutes les taxes d'ici le premier janvier alors le sénateur les républicains s'adresse solennellement aux manifestants : "Je dis aux gilets jaunes les yeux dans les yeux ...si vous êtes sûrs que samedi ça va bien se passer alors allez y , mais si vous n'êtes pas sûr... qu'on va avoir peut être des blessés peut être des morts, je le dis en conscience continuez le combat démocratique mais sans jetez le bébé avec l'eau du bain ne confondez pas tout le monde la gauche et la droite ça existe "! conclue Alain Joyandet.