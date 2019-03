Gilets Jaunes : les ministres de l'Intérieur et de l'Économie convoqués devant le Sénat après les violences à Paris

Paris, France

Les ministres de l'Intérieur et de l'Économie devant le Sénat mardi ! Christophe Castaner et Bruno Le Maire vont être auditionnés par les commissions des Lois et des Affaires économiques au sujet des violences qui ont éclaté lors du 18e samedi de mobilisation des Gilets Jaunes à Paris. De nombreux commerces ont été touchés, certains ont été pillés et incendiés.

Les deux ministres devront s'expliquer sur les "moyens mis en place pour faire face à ces troubles et sur les conséquences de ces nouvelles dégradations sur la situation du commerce et l'attractivité économique de notre pays", indique ce dimanche le Sénat dans un communiqué.

Réunion lundi à Bercy

La veille, Bruno Le Maire organise une réunion à 16h30 à Bercy pour faire le point sur l'impact économique du mouvement des Gilets jaunes. Le ministre réunira autour de la table des organisations patronales, les fédérations de commerçants, d'artisans, ou encore les représentants d'hôteliers, d'assureurs et de restaurateurs.