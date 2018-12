Gilets jaunes : "Libertés et Territoires" salue la réponse présidentielle... et les députés nationalistes corses ?

Dans un communiqué, le groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale estime que, dans sa réponse aux gilets jaunes, "le président de la République s'est montré à la hauteur de la crise inédite que traverse le pays". Les 3 députés nationalistes, qui font partie du groupe, sont plus mesurés.

C'est un satisfecit. Malgré quelques réserves, le groupe "Libertés et Territoires" se félicite de la réponse présidentielle à la crise des gilets jaunes. "Ferme dans la condamnation des violences, il a également su faire preuve d'écoute, et reconnaître des erreurs, tant sur la forme que sur le fond. Il a surtout su créer les conditions de l'indispensable reprise du dialogue, en apportant des premières réponses à l'urgence économique et sociale, avec des mesures destinées à augmenter les salaires les plus bas et les retraites (...) Nous saluons ces mesures qui vont dans le bon sens. Nous avons en revanche des inquiétudes quant à leur financement".

Je pense que c'est un communiqué qui a été pris à chaud. Moi je n'y ai pas été associé, Michel Castellani

De leur côté les trois députés nationalistes corses qui font partie de ce groupe sont plus mesurés, voire gênés. Michel Castellani salue des "mesures non négligeables", mais s'interroge : "Comment faire cadrer des promesses qui doivent se monter à huit milliards avec les équilibres budgétaires qui viennent d'être adoptés par l'Assemblée nationale ?".

Sur le communiqué lui-même, Michel Castellani semble plus gêné : "Je pense que c'est un communiqué qui a été pris à chaud. Moi je n'y ai pas été associé. Ce communiqué prend acte des avancées, voilà.... Maintenant, il reste le problème du financement".

Voterez-vous la motion de censure ? "Moi, je suis ouvert au dialogue, après il y a un problème de ligne politique de fond du gouvernement. On ne s'est pas encore réunis pour arrêter une décision".