Gilets jaunes : pour Nicolas Hulot, "la fiscalité n'est pas équitable"

L'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot s'est exprimé pour la première fois depuis sa démission. Ce jeudi soir, il était l'invité de l'Émission politique sur France 2. Trois mois après avoir quitté le gouvernement, l'ancien animateur de télévision est sorti du silence, en plein mouvement des gilets jaunes contre la hausse des taxes sur le carburant.

"Il faut un accompagnement social digne de ce nom"

Pour Nicolas Hulot, il faut bien mettre en oeuvre la taxe carbone, mais "avec un accompagnement social digne de ce nom, et ça n'a pas été fait". "Je l'ai défendue (la taxe carbone) et je l'assume", mais "il faut un accompagnement social digne de ce nom" a-t-il insisté. Pour l'ancien ministre, il faut "saisir la proposition" de la CFDT d'organiser une concertation sur la transition écologique. Samedi, le leader du syndicat avait appelé Emmanuel Macron à "réunir très rapidement" syndicats, patronat et associations "pour construire un pacte social de la conversion écologique"

"La fiscalité n'est pas équitable"

Nicolas Hulot a aussi réclamé une grande concertation sur la fiscalité. "Moi j'ai acheté une voiture électrique, j'ai eu droit a une prime. C'est pas normal, c'est pas à moi que ça doit être destiné.", a-t-il dit. "Les gens savent que le kérosène des avions n'est pas taxé, que le fioul lourd des cargos n'est pas taxé. Pas besoin d'être un gilet jaune pour s'en indigner. La solidarité aujourd'hui, ça n'est plus une option. La fiscalité n'est pas équitable", a-t-il martelé.

Pour Nicolas Hulot, le prix des carburants ne doit pas baisser

Pour l'ancien ministre, cependant, "le prix des carburants ne doit pas baisser. La priorité c'est de flécher, d'adapter les soutiens pour accompagner la taxe carbone : chèque énergie, prime de conversion, indemnités kilométriques. Il faut aussi que les entreprises accompagnent."

Pour l'ancien ministre, le problème est d'abord l'accompagnement social des mesures environnementales : "L'écologie et ses conséquences, c'est les plus vulnérables qui s'en prennent plein la figure. Ne confondons pas écologie et social, a-t-il martelé. Il ne faut laisser personne sur le côté et ne piéger personne, mais il faut maintenir la trajectoire."