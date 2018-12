"Gilets jaunes" : pour la députée périgourdine LREM Jacqueline Dubois, Edouard Philippe a fait les bons choix

Trouver l'apaisement. Ce mardi 4 décembre, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé une série de mesures pour tenter d'apaiser une nouvelle fois la grogne des "gilets jaunes". En plus d'un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants, il a promis le gel des tarifs de l'énergie et de la réforme du contrôle technique.

"Une grande partie des manifestants est capable de comprendre l'effort" - Jacqueline Dubois

Si les "gilets jaunes" périgourdins ne semblent pas se satisfaire de cette série d'annonces et se disent prêts à continuer leur combat, la députée La République en Marche du Sarladais, Jacqueline Dubois y voit un geste fort de l'exécutif. "C'est un bon choix de suspendre en même temps les mesures fiscales et les mesures qui concernent l'énergie," affirme l'élue.

"Je pense qu'une grande partie des manifestants est capable de comprendre ce geste et l'effort financier du gouvernement. J'ai confiance en la majorité des personnes pour prendre ses responsabilités et arrêter les blocages et les manifestations. Il restera peut-être une autre partie qui souhaite autre chose, mais là je ne sais pas si nous aurons une quelconque influence," admet Jacqueline Dubois.

Afin de discuter avec les manifestants, la députée recevra une délégation de "gilets jaunes" ce vendredi.