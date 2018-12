Gilets jaunes : pour le député Modem Brahim Hammouche, la majorité subit "l'épreuve du réel"

Metz, France

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé, ce mardi, une série de mesures pour calmer la colère des gilets jaunes. Parmi elles, un moratoire de six mois sur la hausse de la taxe carbone, sur l'essence, le diesel et le fioul, le gel des tarifs du gaz et de l'électricité jusqu'au 31 mars, et la suspension du durcissement du contrôle technique. Des mesures jugées insuffisantes par l'opposition et par les gilets jaunes eux-mêmes.

Nous savons ce que c'est, les fins de mois difficiles"

D'autant qu'Emmanuel Macron martèle depuis le début qu'il faut "maintenir le cap". Mais pour Brahim Hammouche, député de la huitième circonscription de Moselle, invité de la rédaction de France Bleu Lorraine, la majorité est composée de "pragmatiques, et les pragmatiques s'adaptent à l'épreuve du réel. Nous subissons cette épreuve du réel : il y a une forte demande pour retrouver le chemin de la dignité et des solidarités. Nous les entendons, nous les comprenons. (...) Nous savons ce que c'est, les fins de mois difficiles," explique le député, qui dit avoir reçu et entendu les gilets jaunes à sa permanence en Moselle.

Il va falloir une politique de relance de la demande, et donc d'augmentation du SMIC"

Brahim Hammouche considère qu'il faut aller plus loin que les mesures annoncées par le gouvernement, notamment en termes de pouvoir d'achat : "Il va falloir une politique de relance de la demande, et donc d'augmentation du SMIC". Et pour lui, les mots "gel" et "moratoire", qui font dire aux gilets jaunes qu'on ne fait que repousser le problème, ne sont que du ressort d'une "terminologie ministérielle. (...) Concrètement, ça veut dire que ce sera supprimé", croit-il savoir, avant d'évoquer la "grande concertation" avec les gilets jaunes qui se tiendra jusqu'au 1er mars.