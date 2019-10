Gilles Guerchet, en marche vers l'investiture LREM aux municipales au Mans

Le Mans, France

C'est un nouveau visage dans la course à la mairie du Mans pour 2020. Un visage avec un sourire honnête et une barbe trop épaisse pour être mousquetaire mais trop travaillée pour être un hippie. Costume sans cravate, grosse paire de lunettes, l'air sérieux et moderne. Gilles Guerchet a fait attention aux détails pour rencontrer la presse et présenter officiellement sa candidature. Pour l'instant, cet homme de 58 ans a déposé son dossier de candidature à la Commission nationale d'investiture LREM, mais c'est l'instance, une fois son cas étudié, qui lui donnera ou non le feu vert pour porter les couleurs de la majorité aux prochaines élections municipales avec sa liste "Le Mans on y gagne".

Il "kiff" le "en même-temps"

Il se présente comme un candidat humaniste et social-démocrate, mais Gilles Guerchet n'a pourtant pas toujours été sur la ligne d'Emmanuel Macron. Né à St Nazaire dans un milieu modeste, son papa ouvrier et sa maman dans l'associatif, il grandit à Donges. C'est au Parti Socialiste qu'il adhère le jour de ses 18 ans. Il milite tout en étant entrepreneur, patron de plusieurs salons de coiffure (14 établissements aujourd'hui). Il travaille aussi beaucoup à côté, dans des associations de demandeurs d'emploi et d'aide à l'insertion professionnelle. Sur le plan politique, ces dernières années, il trouve le PS "en décalage par rapport avec sa pensée". Déçu, il rend sa carte et fait partie de ceux qui suivent Emmanuel Macron, et se retrouvent à En Marche, dès le départ, en 2016.

"Le "en même temps" me plaît. Tout me plaît pas, c'est normal, je ne suis pas un béni oui oui. Mais la démarche de "en même temps" me plaît vraiment".

Allier l'économie et le social, "c'est mon kiff", s'amuse t-il a répéter. Lui qui ne se voyait pas plus conseiller municipal de Parigné-l’Evêque (fonction qu'il occupe depuis peu suite à des départs du conseil municipal de la commune) commence finalement à avoir de plus grande ambition. Il décide de candidater auprès de la section départementale de LREM et son profil tape dans l'oeil. Aouatef Braber, référente départementale LREM : "c'est une personnes qui est issue de la société civile, c'est un militant, c'est un progressiste, c'est un humaniste, c'est un nouveau visage avec de nouveaux visages."

La représentation parfaite du "nouveau monde" recherché par le président de la république. Cependant, s'il fait déjà preuve d'une certaine aisance à présenter un discours, il maîtrise aussi certains vieux codes du langage politique : "j'ai toujours été à l'écoute et j'ai toujours essayé de trouver la synthèse... Et puis l'action ! Parce que je suis en action. Dès que j'ai fait la synthèse, il faut tout de suite mettre en action les projets."

Gilles Guerchet à la présentation de sa candidature aux municipales 2020 © Radio France - Adrien Toffolet

Un candidat, deux listes ?

Sa liste "Le Mans on y gagne" est déjà soutenue par le député LREM Damien Pichereau et la Secrétaire d’État à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa. Il a également le soutien local du Modem, d'Agir et de l'UDI et se dit "prêt à discuter et accueillir à ses côtés tous les démocrates et républicains, dont pas le RN".

Mais il n'est pas le seul à avoir des ambitions sur sa ligne et ses valeurs. Avant la sienne, une autre liste a été présentée : Ensemble Autr’Mans. Présidée par la députée LREM Pascale Fontenel-Personne, elle a proposé la candidature d'Audrey Dolo-Canal. "Nous sommes les seuls à avoir présenté un dossier de candidature à la Commission nationale d'investiture", tempère Aouatef Braber. Pour elle comme pour Gilles Guerchet, il s'agit d'une "initiative personnelle", d'une "liste dissidente LR" et non LREM.

Des discussions seraient en cours. "La porte est ouverte", répètent-ils à l'unisson, en minimisant l'impact de cette liste potentiellement concurrente tout en reconnaissant qu'elle peut apporter une certaine confusion à l'électeur.