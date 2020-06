Municipales à Granville : qui est Gilles Ménard, le nouveau maire ?

Une page se tourne à Granville. La maire sortante Dominique Baudry est battue par le centriste Gilles Ménard, à la tête d'une liste de fusion allant de la gauche au centre droit. Il l'emporte au second tour des municipales 2020 avec 50,03 % des voix.

Gilles Ménard élu maire de Granville au second tour des municipales 2020

Ce 28 juin, Gilles Ménard est élu maire de Granville ( Manche ) avec 50,03 % des voix, soit 400 voix d'écart avec la maire sortante Dominique Baudry. Arrivée en tête au premier tour, elle obtient au second tour 40,88% des voix. Le 3e candidat, le souverainiste et ex-FN Denis Feret, a obtenu 9,08% des voix.

Une liste de fusion

Gilles Ménard, ancien adjoint aux finances de Dominique Baudry, a fait alliance entre les deux tours avec la liste de gauche du collectif citoyen. Pendant la campagne, Gilles Ménard a promis la gratuité des bus, la mise en place d'un conseil citoyen pour émettre des avis sur les décisions municipales ou encore la défense de l'hôpital.

Gilles Ménard est élu maire de Granville, à la tête d'une liste de fusion © Radio France - Eric Turpin

Qui est le nouveau maire de Granville ?

Le nouveau maire de Granville est âgé de 56 ans, marié et père de 2 enfants. Ce cadre au siège social d’un établissement bancaire, est entré en politique en 2008, comme conseiller municipal et conseiller communautaire. Il a travaillé avec Dominique Baudry pendant deux ans, en tant qu'adjoint aux finances, avant de claquer la porte avec plusieurs autres adjoints.

Gilles Ménard a aussi été entre 2014 et 2017, vice-président de la communauté de communes Granville Terre et Mer en charge de l’aménagement de l’espace et du logement. Il est le premier président (fondateur) du conseil d’exploitation du réseau de bus NEVA entre 2014 2016.

Déception de la maire sortante

Dominique Baudry se dit déçue mais respecte le choix des Granvillais. L'abstention a joué dit-elle -47,5% de participation contre 63% en 2014- et aussi l'effet de mode pour "l'extrême gauche liée aux écologistes." Elle va continuer à jouer un rôle dans l'opposition, avec 7 élus au conseil municipal.