Gilles Platret, candidat LR en Bourgogne-Franche-Comté s'allie avec Antoine Waechter

Gilles Platret, maire LR de Châlon-sur-Saône et candidat à la présidence de la région Bourgogne-Franche-Comté s'associe avec Antoine Waechter, militant écologiste.

Après avoir signé une alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, Gilles Platret , le candidat LR pour les régionales se ligue avec un autre ex-candidat à la présidentielle. Il s'agit d'Antoine Waechter , ex-député européen et fondateur et coprésident du Mouvement Écologique Indépendant.

Ce pionnier de l'écologie en France a été candidat pour les Verts à l’élection présidentielle de 1988. Un mouvement qu'il quitte en 1994 pour fonder son propre mouvement. Il est aujourd'hui deuxième adjoint au maire de Fulleren, dans le Haut-Rhin( 68). A 72 ans, il séduit le maire de Chalon-sur-Saône car il s'oppose à l'implantation des éoliennes et soutient la filière nucléaire.

"Non à de nouvelles éoliennes"

Pour le candidat LR, cette ligne politique est pragmatique : "Nous voulons ainsi stopper l'implantation de toute nouvelle éolienne en Bourgogne et Franche-Comté afin de préserver l’identité de nos paysages. La ruralité, que nous voulons absolument protéger, n’a pas vocation à faire les frais des implantations anarchiques d’éoliennes !

Notre volonté est également de promouvoir un mix électrique visant l'autonomie de notre région sur la base d’énergies pilotables : nous soutiendrons la filière nucléaire et nous développerons des filières d'énergie renouvelables comme la méthanisation raisonnée. Nous investirons également dans la recherche sur la production décarbonée d'hydrogène" explique Gilles Platret dans un communiqué.

Davantage de trains de marchandises et de péniches

"Parce que nous croyons aux modes de transports respectueux de l’environnement, nous rétablirons certaines liaisons ferroviaires délaissées et développerons le fret ferroviaire et fluvial dont l’empreinte carbone est plus réduite.

Dans le même esprit, nous réorienterons vers les produits locaux l'approvisionnement des cantines de nos lycées afin de soutenir les filières agricoles de Bourgogne et de Franche-Comté et d’assurer la sécurité alimentaire des lycéens : à la fin du prochain mandat, nous nous engageons à ce que 80% des produits consommés dans nos lycées seront ainsi produits dans notre région.

Nous avons également vocation à soutenir les sociétés protectrices des animaux et à travailler, avec les acteurs de terrain, à la préservation de la biodiversité régionale" conclut le candidat LR.