Gilles Simeoni défend le bilan routier de la Collectivité de Corse à Ajaccio

La rocade, c’est le lieu symbolique choisi pour cette conférence de presse. Des travaux d’élargissement et de création de voies de bus y sont en cours et devraient bientôt être achevés.

Un autre chantier est prévu dès janvier 2021 au rond-point de « Socordis », également appelé rond-point de la Gravona, avec la création d'un tunnel dans le sens Ajaccio-Bastelicaccia. « On le constate tous, la courbe de Campo dell’oro est désormais très souvent embouteillée. En faisant un mini tunnel dans le sens Ajaccio-Bastelicaccia, le flux principal va mieux s’écouler, et ainsi, désengorger le rond-point », précise Loïc Morvan, le directeur des routes de la Collectivité de Corse.

D’autres travaux sont programmés, avec par un exemple un réaménagement de la route des Sanguinaires. Des études sont également en cours, en ce qui concerne la deux fois deux voies Socordis-Mezzana, comme le précise Vannina Borromei, conseillère exécutive en charge des transports : "Sur ce point, il y a des études environnementales très importantes, du foncier qui ne nous appartient pas, et nous serons donc dans un timing beaucoup plus long que les autres chantiers".

Gilles Simeoni répond à Laurent Marcangeli

Souvent pointé du doigt par le maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli, qui juge la CDC absente en ce qui concerne l’aménagement du grand Ajaccio, le président de l’exécutif a tenu à répondre : « Il sait pertinemment que ce n’est pas le cas » avant de préciser « C’est l’occasion de rétablir un certain nombre de vérités à propos des investissements engagés par la Collectivité de Corse sur le grand Ajaccio depuis 2015 et notre arrivée aux responsabilités. Premièrement, il y a un volume global d’actions réalisées, en cours ou programmées, de 213 millions d’euros. Deuxièmement, entre 2002 et 2015, il y avait eu zéro euro du Plan Exceptionnel d’Investissements (PEI) programmé pour Ajaccio et sa région. Lorsque j’ai constaté cela en 2015, 100 millions d'euros du PEI étaient toujours disponibles pour les infrastructures routières de la Corse entière, j’ai décidé d’en réserver 80 millions pour la région d’Ajaccio. »

Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse Copier

La conférence de presse semble en tous cas ne pas avoir convaincu Christelle Combette, élue municipale à Ajaccio, aux côtés de Laurent Marcangeli.