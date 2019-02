Ajaccio, France

Les indépendantistes sont mécontents et le font savoir. Après la conférence de presse de Corsica Libera quelques jours plus tôt à Ajaccio, voilà que Jean-Guy Talamoni en remet une couche dans la presse régionale. Dans un entretien accordé à nos confrères de Corse Matin, le président de l’assemblée de Corse se veut critique à l’égard de la politique mise en œuvre par Gilles Simeoni. Les choses ne vont pas suffisamment vite. Jean-Guy Talamoni considère que l’heure est venue de mettre en œuvre les fondamentaux, d’une part du nationalisme, et d’autre part, de la justice sociale.

Cet entretien a évidemment été au cœur des discussions des élus de l’assemblée de Corse … dans les couloirs. Gilles Simeoni n’a pas fait de commentaires plus précis que les critiques qui lui sont adressées. « J’aurai l’occasion de m’exprimer et de rappeler que nous avons tous la volonté de tenir les engagements qui ont été pris devant tous les corses et pas seulement devant les nationalistes. Je ne crois pas que l’on puisse parler de crise politique. Il y a une situation politique qui est objectivement nouvelle. Cela fait partie de la vie de la majorité, de la vie de l’institution. En ce qui me concerne, je suis déterminé à maintenir le cap conformément au mandat qui nous a été donné très majoritairement par les corses. »

Gilles Simeoni déterminé à maintenir le cap ! Copier

Entre Paris qui freine et les indépendantistes qui poussent, le président de l’Exécutif de Corse se retrouve pris entre deux feux.