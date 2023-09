Gilles Simeoni : “J'aurais aimé que le discours d’Emmanuel Macron aille plus loin”

"Une autonomie dans la République" et un "moment historique" qui ne se fera pas "sans" ou "contre" l'Etat français Emmanuel Macron est venu clore 18 mois de discussions ce jeudi 28 septembre dans son discours à l'Assemblée de Corse lors duquel il a insisté sur le fait que "le statu quo serait notre échec à tous". Le président de la République a donné 6 mois aux groupes de l'Assemblée de Corse pour arriver à un accord avec le gouvernement menant à un texte constitutionnel et organique permettant de modifier le statut de l'île. Gilles Simeoni, le président du Conseil Exécutif de Corse, estime que le chef de l'Etat a créé les conditions pour que la deuxième partie du processus s'ouvre dans de bonnes conditions avec la possibilité d'un article spécifique sur la Corse et la perspective d'un pouvoir normatif. Reste maintenant, a indiqué Gilles Simeoni, à discuter de tout sans tabou tout en plaidant en faveur des éléments votés par l'Assemblée de Corse le 5 juillet.

ⓘ Publicité

"Je retiens quand même qu'il a acté des choses importantes qui vont nous permettre de passer résolument avec optimisme dans la deuxième phase du processus"

“Je pense que son discours à a ouvert une perspective qui est importante" a déclaré le président du Conseil Exécutif de Corse, invité ce vendredi 29 septembre de la matinale de France Bleu RCFM. “Bien sûr, j'aurais aimé que son discours aille sur un certain nombre de points plus loin. Mais je retiens quand même qu'il a acté des choses importantes qui vont nous permettre de passer résolument avec optimisme dans la deuxième phase du processus”.

"Il y a dans le discours du président de la République la perspective de création d'un pouvoir législatif au profit de l'Assemblée de Corse"

Et d’ajouter : “Je ne peux pas être pleinement satisfait puisque mon objectif est bien sûr de faire prendre en compte la délibération qui a été votée par 46 voix sur 63 par l'Assemblée de Corse le 5 juillet dernier. Pour vous répondre très directement, on ne peut pas parler d'autonomie s'il n'y a pas de pouvoir législatif. Mais je pense qu'il y a dans le discours du président la perspective de création d'un pouvoir législatif au profit de l'Assemblée de Corse, puisque le président de la République a bien parlé d'un pouvoir normatif qui serait à la fois un pouvoir d'adaptation. Là, on est dans un pouvoir réglementaire, mais également d'un pouvoir normatif soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, et s'il y a un pouvoir normatif soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'on est dans un pouvoir législatif. Reste maintenant bien sûr à faire préciser ces points précisément dans le cadre de la deuxième phase du processus”.

loading