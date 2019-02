Gilles Simeoni : « l’autonomie énergétique de la Corse n’est pas négociable »

Corse, France

La réunion a été plus rapide que prévue. Mais malgré son temps réduit, elle n’a pas empêché Gilles Simeoni de défendre le dossier énergétique de la Corse. Le président du conseil exécutif a profité de l’occasion pour réaffirmer à François de Rugy que l’autonomie énergétique et la sécurisation de l’approvisionnement énergétique de la Corse ne sont pas négociables : « J’ai rappelé au ministre que nous avions une PTE qui avait acté cette transition en 2023, que nous avions également un décret du premier ministre de l’époque et enfin un protocole d’accord signé avec madame Royal, ministre de l’écologie, et que pour la Corse, il n’était pas question de lâcher la proie pour l’ombre. L’objectif d’autonomie énergétique et d’une transition qui permettent au meilleur coût de sécuriser totalement l’approvisionnement énergétique de l’île sont pour nous des _objectifs qui ne sont pas négociables, qui ne sont pas susceptibles d’être remis en cause_.»

Une plateforme sous-marine ?

Le dossier global de l’autonomie énergétique de la Corse poursuit donc son cheminement à travers diverses questions précises. L’une d’elles porte évidemment sur l’arrivée du gaz naturel en Corse, gaz prévu pour l’alimentation prochaine des centrales électriques de Lucciana et du Vazzio. La réflexion avance. Elle évolue même sur de nouvelles pistes dont celle d’une plateforme sous-marine évoquée par François de Rugy : « nous avons la garantie de la part du ministre de l’écologie de la volonté de mettre en place une alimentation par gaz, d’avancer selon le calendrier prévu. Nous continuons de travailler sur l’option du gazoduc. Le gouvernement a souhaité mettre à l’étude, au plan technique et financier, une solution alternative par plateforme sous-marine qui serait innovante, qui préserverait l’environnement et qui aurait un coût moindre » indique Gilles Simeoni.

Des pistes et des discussions qui seront mentionnées dans le courrier que le ministre de la transition écologique doit adresser à Gilles Simeoni. Le président de l’exécutif de Corse portera alors l’échange au sein de l’assemblée de Corse où se décideront les suites à donner, « pour nous permettre d’atteindre les objectifs qui sont les nôtres en matière énergétique » conclut Gilles Simeoni.