Gilles Simeoni : « L’indépendance de la Corse n’est pas une solution adaptée »

Invité du club de la presse de France Bleu RCFM, lundi 16 octobre, Gilles Simeoni, qui conduira la liste d’union Femu a Corsica – Corsica Libera, a indiqué que l’autonomie était pour lui une fin.

Autonomie, indépendance, autodétermination sont autant de propos qui reviennent dans les interventions des politiques. Il faut dire que l’actualité de ces derniers jours en Catalogne, ou encore il y a quelques mois en Ecosse suscite discussions et réflexions.

Et les notions d’autonomie et d’indépendance n’échappent pas à la Corse où la campagne pour les élections territoriales est plus que jamais lancée. Des notions évoquées également sur l’antenne de France bleu RCFM à l’occasion du club de la presse qui avait pour invité Gilles Simeoni. A cette occasion il a réaffirmé sa préférence à une autonomie de la Corse : « Nous avons dit très clairement, et c’est dans notre accord, que l’objectif institutionnel pour lequel nous nous battons, c’est celui d’une autonomie de plein droit et de plein exercice, une autonomie qui soit construite depuis la Corse. Et cette autonomie n’est pas aujourd’hui une rupture avec la France. En ce qui me concerne, je considère que c’est une fin. Parce que je suis persuadé que c’est le meilleur statut pour la Corse. Je pense que l’indépendance n’est pas la solution adaptée. L’autodétermination n’équivaut pas à l’indépendance. L’autodétermination n’est pas un objectif institutionnel. L’autodétermination, c’est la capacité et le droit qui est reconnu au peuple corse de trancher démocratiquement les sujets essentiels ».