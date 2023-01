Gilles Simeoni menacé, les réactions politiques

Ce sont des vœux particuliers qu'a adressé cette année Gilles Simeoni aux Corses. Pour la première fois, le président de l'exécutif a fait état de "menaces" dont il est l'objet et affiché sa détermination.

L’approbation et la solidarité de Paul Giacobbi

De son côté, le prédécesseur de Gilles Simeoni à la présidence du conseil exécutif, Paul Giacobbi, estime que cette parole publique était essentielle : « C'est d'abord une réaction d'approbation et de solidarité. J'ai eu Gilles Simeoni au téléphone il y a quelques jours et je lui ai dit qu'il avait eu tout à fait raison d'en parler ouvertement. C'est une manière aussi à la fois d'exorciser la menace et en même temps de rappeler la détermination, le fait qu'un responsable politique digne de ce nom peut être menacé, ça arrive malheureusement, pas qu’en Corse, il n’en tient pas compte et il agit selon sa conviction, ce qui est peut-être malheureusement particulier à la Corse, c'est que ça s'accompagne d'une pression qui va jusqu'à la menace physique dans certains cas pire que ça. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai subi des menaces mais n'en parlais pas, à tort d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Gilles l'autre jour, mais je n'ai jamais revendiqué une protection elle m'a été imposée par le ministre de l'Intérieur, qui peut-être avait sans doute d'ailleurs des informations qui faisaient dire que c'était indispensable. Je n'ai jamais trouvé ça agréable. »

Ni tabou ni non-dit

Paul Giacobbi reconnait l'erreur de n'avoir jamais fait état, à l'époque, des menaces et pressions qu'il subissait : « Il faut d'abord que ce ne soit pas tabou, en parler, je crois que c'est une excellente chose et ensuite il faut ne pas en tenir compte dans les décisions que l'on prend et puis ne pas laisser les choses s'envenimer et dans le non-dit, parce que les gens qui menacent, au fond, ils comptent beaucoup sur le non-dit. La menace aurait tendance à produire l’effet inverse.

Alors évidemment, quand vous faites le PADDUC ou quand vous décidez de choses importantes dans le domaine des transports maritimes, d'une manière ou d'une autre, vous êtes menacé. Pas forcément, d'ailleurs menace physique, mais il y a également de la menace physique qui n'ose pas ouvertement dire son nom, mais qui parfois le dit. »

« La Corse ce n'est pas l'Islande ou les Hauts de France, ça ressemble davantage à l'Albanie »

La classe politique insulaire, dans son ensemble, attend désormais de plus amples précisions du président sur la nature de ces menaces. Si Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio, président du groupe Avanzemu à l'assemblée de Corse, attend des précisions, il juge ces menaces inacceptables : « Autant je suis profondément réservé à l'endroit du fonctionnement actuel de la collectivité de Corse, autant je pense qu'il n'y a pas à établir de lien entre des menaces et ce fonctionnement, je le redis, toute menace, quelles qu'en soient les motivations ou les raisons profondes n'a pas lieu d'être. »

Pour la droite et le groupe un Soffiu novu, cette libération volontaire de la parole de l'exécutif n'est que le premier pas. Jean Martin Mondoloni : « Il faut tout dire, j'y vois un signe d'évolution dans la façon de traiter ces problématiques extrêmement sensibles où il faut éviter 2 pièges, la rumeur qui fait son chemin inévitablement, et le mutisme, nos propres empêchements, de traiter ce type de problème. »

A gauche, hors hémicycle, Jean-Charles Orsucci estime que ces menaces sont la preuve du besoin d'un Etat fort dans les missions régaliennes de police et justice : « La Corse, ce n'est pas l'Islande ou les hauts de France. La Corse, ça ressemble davantage à l'Albanie, à Naples ou à l'Algérie, et nous connaissons nos travers sur le sujet et il faut se protéger collectivement et que l'État soit fort dans ses missions. »

La Corse - et pas seulement les politiques - attend désormais les précisions que voudra bien donner le président de l'exécutif sur la nature des menaces dont il fait l'objet.