Comme chaque année, la préfecture de Gironde a pris des mesures de sécurité particulière pour le réveillon du nouvel an. Ainsi, plus de 1300 policiers, gendarmes et pompiers seront mobilisés le soir du 31 décembre, dans l'ensemble du département. L'opération, selon les autorités, vise à "sécuriser les lieux les plus sensibles", notamment les sorties de boîte de nuit et les transports en commun, mais aussi "assurer les premiers secours aux personnes".

Les contrôles routiers seront renforcés

Si vous conduisez, il vous devriez renoncer à boire, prendre des stupéfiants, ou trop appuyer sur l'accélérateur. La police et la gendarmerie renforceront les contrôles routiers. D'abord à titre préventif entre 17 heures et 20 heures, ils deviendront ensuite répressifs. La préfecture recommande d'utiliser les transports en commun. Dans la métropole bordelaise, le tramway circulera toute la nuit.

Par ailleurs, diverses mesures d'interdiction ont été prises. Dès ce vendredi, il est impossible de transporter et de vendre du carburant au détail, quel que soit le récipient, ainsi que d'utiliser et de vendre des feux d'artifices. Ces interdictions courent au long du week-end, sur toute la Gironde, jusqu'au 2 janvier 2018 à 8 heures.