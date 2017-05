Gironde : Après la présidentielle, les élections législatives s'annoncent indécises dans l'Entre-deux-Mers

Au vu des résultats du première tour de l'élection présidentielle, le scrutin des 11 et 18 juin s'annonce pour le moins ouvert dans la douzième circonscription de Gironde. Le second tour pourrait mettre en lice trois, voire quatre candidats pour succéder à la socialiste Martine Faure.

L'élection présidentielle à peine terminée, tous les regards se tournent à présent vers les élections législatives des 11 et 18 juin. Il y aura un candidat de la République en Marche dans toutes les circonscriptions, y compris les 12 circonscriptions de Gironde. Leurs noms devraient être connus avant jeudi midi, a précisé ce lundi Richard Ferrand, le secrétaire général du mouvement..

L'arrivée sur la scène politique des partisans d'Emmanuel Macron rebat les cartes en profondeur, et bien malin qui peut faire aujourd'hui des pronostics.. Exemple dans la douzième circonscription de Gironde, celle de l'Entre-deux-Mers, où la succession de la socialiste Martine Faure, qui ne se représente pas, s'annonce très disputée.

3 candidats au coude-à-coude le 23 avril

Si l'on prend les résultats du premier tour de la présidentielle, cette élection risque de se jouer dans un mouchoir de poche. Le paysage politique est pour le mois morcelé. C'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête dans cette circonscription avec un peu plus de 23,22% des voix, juste devant Jean-Luc Mélenchon (21,94%) et Marine Le Pen (21,34%). François Fillon a terminé 4ème avec 16,47% des suffrages, loin devant Benoît Hamon (6,8%)

Bisbilles PS-EELV

Si l'on tient compte de cette seule projection, la situation s'annonce difficile pour les partis traditionnels. Mais la situation locale vient un peu plus compliquer la donne. La candidate socialiste Catherine Veyssy , maire de Cénac et vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine , a décidé de se maintenir , malgré l'investiture donnée officiellement par les instances nationales du PS opposée à la candidate écologiste - Anne-Laure Fabre-Nadler , vice-présidente du Conseil Départemental de Gironde.. La gauche risque de laisser des plumes dans cet affrontement fratricide

L'issue de ce scrutin est aussi suspendu à d'autres inconnus. Qui sera le candidat d'En Marche , quel sera sa notoriété, et pourra-t-il faire aussi bien qu'Emmanuel Macron ? ... Les candidats du Front National (Patrick Duval-Campana) et de la France Insoumise (Christophe Miqueu) approcheront-ils les scores de leur leader ? Et Yves D'Amécourt, le maire de Sauveterre-de-Guyenne, candidat des Républicains, pourra-t-il engranger des voix au delà de son étiquette ?

Au soir du premier tour le 11 juin, on pourrait au final s'acheminer vers une triangulaire, voire une quadrangulaire.