Florent Boudié, a peu apprécié les propos de Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires, sur Castillon la Bataille, "pas forcément le territoire le plus malheureux de France, à 13 km de St Emilion". Réplique du député LREM du Libournais : "La France est toujours belle, vue du ciel".

Lors de la séance des questions orales au gouvernement ce mardi, la Sénatrice Les Républicains de Gironde, Florence Lassarade a interrogé le ministre de la Cohésion des territoires sur l'abandon de certains territoires ruraux,, non éligibles aux dispositifs de la politique de la ville. L'élue a notamment cité l'exemple de Castillon-la-Bataille, l'une des communes les plus pauvres de Nouvelle-Aquitaine, dénonçant "une injustice".

La réponse de Jacques Mézard lui a répondu que d'autres parlementaires de Gironde étaient déjà intervenus auprès de lui pour lui sginlaer la situation particulière de la commuène, avant d'ajouter :

Castillon-la-Bataille est à 13 km de Saint-Emilion, ce n'est pas forcément le territoire le plus malheureux de notre nation" - Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires .

Et de conclure sèchement à l'intention de la sénatrice girondine : " à force de répéter que les territoires ruraux sont dans la désespérance, ce n'est pas comme ça qu'on va les renforcer, ce n'est pas comme ça qu'on convaincra ses habitants à y rester, et d'autres à y venir."

Le député invite le ministre à venir constater "la fracture territoriale"

Ces propos ont fait réagir Florent Boudié, pourtant membre de la majorité parlementaire. Le député La République en Marche du Libournais lui a rétorqué de façon grinçante.

Vue du ciel, la France est toujours belle, mais la proximité de Castillon-la-Bataille avec la renommée de Saint-Emilion ne doit pas gommer la grande fragilité de cette commune.

Et le député en profite pour inviter le ministre à venir en Gironde" pour mesurer combien ses territoires sont fracturés et parcourus d’inégalités, à l’image des villes de Castillon-la-Bataille et de Sainte-Foy-la-Grande".

