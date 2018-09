Gironde : Jean-Luc Gleyze réclame la démission de l'élue départementale condamnée par la justice

Par Stéphanie Brossard, France Bleu Gironde

Le président PS du département de la Gironde Jean-Luc Gleyze a demandé, via un courrier envoyé ce mercredi, la démission de l'élue socialiste Corinne Guillemot, condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux, lundi, pour avoir indûment perçu le RSA durant un an et demi.