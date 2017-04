Gironde : Jean-Paul Garraud candidat LR aux législatives votera blanc au 2è tour de la présidentielle

Jean-Paul Garraud candidat LR pour les législatives dans la 10è circonscription de la Gironde, celle du Libournais, refuse de voter pour Emmanuel Macron au 2è tour de la présidentielle. Le candidat UDI Charles Pouvreau proteste et adresse une lettre ouverte à Alain Juppé.

Le 2è tour de la présidentielle divise les Républicains. Si Alain Juppé, François Fillon ou encore François Baroin ont lancé un appel à voter pour Emmanuel Macron, d'autres voteront blanc ou s'abstiendront. En Gironde, ce sera le cas notamment de Jean-Paul Garraud candidat LR aux élections législatives dans la 10è circonscription, celle du Libournais. Il explique qu'Emmanuel Macron a été l'un des adversaires de François Fillon lors de la campagne du 1er tour et que les électeurs ne comprennent pas maintenant que le candidat de la droite battu dimanche dernier puisse appeler à voter pour lui. D'autre part comme le député sortant de la circonscription Florent Boudié fait parti de l'équipe d'En Marche, Jean-Paul Garraud veut une position cohérente; pour lui ce sera le vote blanc, voire l'abstention.

Une lettre ouverte contre Jean-Paul Garraud

Cette position de Jean-Paul Garraud ne plait pas du tout à Charles Pouvreau candidat UDI dans cette circonscription. Il vient d'adresser une lettre ouverte à Alain Juppé, le maire de Bordeaux, lui demandant de retirer son investiture LR. "Il convient de faire barrage aux extrémismes et aux populismes" écrit Charles Pouvreau. Il poursuit : "il n'est pas possible de permettre à cette droite "brune" de représenter la droite et encore moins le centre. A l'heure des choix, il n'est pas acceptable de jouer sur une ambigüité ou un NI-NI républicain".

Jean-Paul Garraud se dit offusqué par cette lettre proche de la diffamation selon lui. Certains propos de Charles Pouvreau sont blessants estime le candidat LR.