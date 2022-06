Législatives : la ministre de la culture Rima Abdul Malak en visite en Gironde

La nouvelle ministre de la culture, Rima Abdul Malak, s'est rendue en Gironde ce jeudi pour soutenir les candidats de la majorité aux élections législatives dont le premier tour aura lieu ce dimanche 12 juin. Elle était à Blaye, à Cadaujac et à Bordeaux.

La nouvelle ministre de la culture, Rima Abdul Malak, était en Gironde ce jeudi 9 juin pour apporter son soutien aux candidats de la majorité, aux élections législatives. Elle est allée à Blaye, à Cadaujac et à Bordeaux. En compagnie de Thomas Cazenave, candidat de la première circonscription de la Gironde, et Catherine Fabre, candidate de la deuxième circonscription, Rima Abdul Malak a visité le musée d'art contemporain de Bordeaux (CAPC) et la librairie Mollat.

C'était son premier déplacement dans le cadre électoral, l'occasion, notamment, de vanter les qualités du Pass Culture.