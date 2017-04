Gironde : la plus petite commune de France s'apprête à voter ce dimanche

Castelmoron-d'Albret, le plus petit village de France, ouvre ce dimanche son unique bureau de vote pour le premier tour de la présidentielle. Avec seulement 42 électeurs, c'est un vote qui n'a plus de secret !

Castelmoron-d'Albret est le petit village de France, situé dans l'Entre-deux-Mers en Gironde, à 60 kms de Bordeaux. Six rues, 50 habitants, pas de boulangerie, pas d'épicerie, aucun commerce... Mais un isoloir dans la mairie ! La commune a tout préparé pour le scrutin de l'élection présidentielle.

Des pronostics sur des bouts de papiers

Le bureau de vote est flambant neuf, d'ailleurs on sent encore la peinture fraîche ! "L'isoloir a même un nouveau rideau rouge !" sourit Caline Alimi, la maire de Castelmoron-d'Albret. Sur le bureau est déjà posée l'urne, toute neuve : "Elle a fait quelques élections déjà !"

Caline Alimi, la maire de Castelmoron-d'Albret © Radio France - Pauline Pennanec'h

Ici, il y a 42 inscrits sur la liste, alors forcément, le vote des voisins n'est plus un secret : "On s'amuse un petit peu à faire des pronostics. On a chacun nos petits papiers , on note, et on voit à la fin si on se rapproche des résultats à Castelmoron d'Albret" explique-t-elle. Un jeu auquel jouait aussi l'ancien maire du village, Claude Hernandez : "Très très souvent, je connaissais le résultat avant le dépouillement" dit-il dans un rire.

L'ancien maire du village, Claude Hernandez © Radio France - Pauline Pennanec'h

19 heures, heure de fermeture

Parmi ceux qui tiendront le bureau, Brigitte, qui va devoir s'occuper : "Parce que c'est long jusqu'à 19 heures... Tout le monde vient voter bien avant. Alors on va lire le journal, s'occuper. Il faudra bien ! On fera comme tout le monde. Mais notre doyenne viendra voter ! C'est pas beau ça ?" C'est la fierté du village. La doyenne du village, Odette, 99 ans ! Elle n'a pas raté une seule élection : "Il faudra bien que j'y aille, c'est un devoir" dit-elle.

Brigitte tiendra le bureau de vote à Castelmoron-d'Albret © Radio France - Pauline Pennanec'h

Mais même si c'est tentant, il faudra bien attendre 19 heures ce dimanche soir pour commencer le dépouillement.