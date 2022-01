Gironde : le Conseil départemental veut mettre en place une "sécurité sociale alimentaire"

Le président du Conseil départemental de la Gironde cible, Jean-Luc Gleyze, cible quatre axes principaux de travail pour l'année 2022. La solidarité, "puisque c'est une mission fondamentale du département", la participation citoyenne "en cette année électorale", mais aussi deux projets très concrets, sur le long terme : une mutuelle départementale "très accessible, à destination notamment des jeunes ou des retraités" qui peinent souvent à financer une couverture mutuelle, et une "sécurité sociale alimentaire".

Cette sécurité sociale alimentaire, c'est aider "les personnes qui ont de faibles revenus, à accéder à une alimentation de qualité", explique Jean-Luc Gleyze. "Les banques alimentaires profitent des invendus de la grande distribution pour répondre à l'urgence alimentaire. Mais nous pensons qu'il faut travailler sur une qualité alimentaire et pour cela, permettre l'accès aux produits frais via un chèque alimentation à destination des plus fragiles ou des plus précaires", décrypte le président du Conseil départemental, qui fait le pari des circuits courts dans ce domaine également.