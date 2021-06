Gironde : le RN évince une candidate aux départementales après des posts antisémites

Après la Corrèze et la Creuse, c'est la section girondine du Rassemblement national qui se retrouve bien embarrassée par une de ses candidates, Marta Le Nair. Ou plutôt par ses posts sur les réseaux sociaux, rendus publics par Matthieu Rouveyre, le directeur de campagne de Jean-Luc Gleyze, président et candidat à sa propre succession à la tête du Conseil départemental de Gironde.

Le parti de Marine Le Pen affirme avoir "pris connaissance des propos ignobles tenus par madame Marta Le Nair, candidate sur le canton de Bordeaux 5" et décide de "retirer son soutien à cette candidate et de la suspendre du Rassemblement national. Le Rassemblement national réitère sa condamnation la plus ferme de l'antisémitisme qui n'a pas sa place dans ses rangs", d'après un communiqué publié la semaine dernière.

Sur l'un des posts de Marta Le Nair, datant du 18 novembre 2015, elle écrit : "C'est comme quand tu serres la main d'un juif, tu as intérêt à voir si tu a (sic) toujours tes dix doigts". Ou encore elle publie un post en polonais où elle dit, en s'adressant à la population de confession juive, que l'antisémitisme "s'occupe de vous et regarde vos actes ignobles à travers le monde".

Le chef de file des départementales pour le RN, Grégoire de Fournas assure qu'il ne savait pas qu'elle tenait de tels propos. Sur ce dernier message écrit en polonais en février 2020, "il a fallu que je trouve une personne qui parle polonais pour arriver à me faire traduire précisément ses propos. Ils ont été tenus en 2015, je n'ai pas fouillé l'historique des comptes Facebook de nos candidats", affirme-t-il, joint par téléphone. Grégoire de Fournas avait déjà été épinglé par un élu en 2017 pour des propos controversés sur sa page Facebook.

De son côté, Matthieu Rouveyre n'est pas étonné que de tels propos soient tenus par des candidats du parti de Marine Le Pen. "Les propos antisémites et racistes sont l'ADN du Front national. Aujourd'hui on essaie de nous faire croire que c'est de l'histoire ancienne en changeant le nom et la tête des dirigeants. Ils ont essayé de mettre la poussière sous le tapis mais quand on gratte un peu, on trouve tout de suite", se désole-t-il. Il regrette vivement que Marta Le Nair reste éligible pour les élections départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin prochain.